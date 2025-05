Quindici angoli di Savigliano diventeranno spazi dedicati al teatro, alla storia, all’arte, al cinema, alla pittura, alla poesia e tanto altro. Nel weekend del 23, 24 e 25 maggio torna la Festa della cultura saviglianese, un lungo weekend nel segno del sapere in tutte le sue forme.

Organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano in collaborazione con la Consulta Cultura e Promozione del Territorio, la manifestazione vedrà come sempre le associazioni cittadine presentarsi alla città con numerosi eventi tra cui momenti musicali e concerti, reading di poesia, esposizioni artistiche, proiezioni e filmati.

Numerosi, come detto, i punti della città in cui si svolgeranno i diversi eventi: piazza Santa Rosa, il chiostro di San Pietro, la Crosà Neira, il Museo civico, palazzo Muratori-Cravetta, la chiesa di Sant'Andrea, il circolo ricreativo “A. Bruno” della Cavallotta, palazzo Taffini, l'Ala polifunzionale di piazza del Popolo, il teatro Milanollo ed il suo ridotto, piazza Turletti, via del Teatro, il chiostro dell'università (ex convento di Santa Monica) e l'orto botanico di via Beggiami.

"Ancora una volta – spiegano la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano e il presidente della Consulta cultura Sergio Daniele – è il lungo cartellone di eventi a parlare da sé. Lo scopo della manifestazione resta lo stesso: togliere un po' di “polvere” dalla parola cultura, renderla accessibile a tutti tramite eventi interessanti e, perchè no, anche dal sapore “pop”. Il tutto in una cornice ideale che abbiamo la fortuna di avere in casa, ovvero i monumenti, i palazzi, le piazze e le vie della nostra bella Savigliano".