Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 21 maggio), a Fossano. Coinvolto unicamente un mezzo pesante, in transito in via Bisalta e usciro – per cause ancora da determinare – dalla sede stradale. Non si segnala la presenza di feriti di sorta.

Sul posto la prima partenza da Cuneo dei vigili del fuoco e l’autogru.