Ad Andora torna Azzurro Pesce d’Autore: ospite d’onore Donatella Bianchi di Linea Blu

Ad Andora, torna Azzurro Pesce d’Autore. Ospite d’onore è Donatella Bianchi, giornalista, conduttrice del noto programma Rai Linea Blu.

L’annuale appuntamento, organizzato dal Comune di Andora e dedicato alla promozione del settore ittico, delle attività legate al mare e alle eccellenze del territorio come i prodotti della piana agricola, si svolgerà nello splendido scenario del porto di Andora, nel prossimo fine settimana: venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio.



“Sapori e sostenibilità: a tavola scegliamo il nostro futuro” è il tema di quest’anno, per una manifestazione che si preannuncia ricca di contenuti e con un ricco parterre di ospiti, esperti, addetti ai lavori, chef, oltre al consolidato percorso di degustazioni offerto dagli espositori della mostra mercato, gli show cooking e gli incontri tematici – ha annunciato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis – L’obiettivo è promuovere il pescato locale, il patrimonio di cultura legato alla pesca tradizionale, i prodotti dell’agricoltura andorese, con lo scopo di stimolare una sensibilità verso i prodotti del territorio nei consumatori e turisti. Siamo grati a Regione Liguria per il sostegno, a GAL FISH per i contenuti e i laboratori che porterà ad Azzurro e a tutte le associazioni locali e gli chef che animeranno con show cooking e gli incontri il PalAzzurro”.

L’ospite d’onore di Azzurro 2025 sarà la giornalista Donatella Bianchi, volto noto televisivo, conduttrice di Linea Blu, format di successo di Rai Uno. La Bianchi, stimata divulgatrice fortemente impegnata in tutto ciò che riguarda il rispetto dell’ambiente che ci circonda, sarà la prima destinataria del neonato Premio Azzurro, riconoscimento che le sarà consegnato nella tarda mattinata di sabato 24.



Oltre a una vasta area espositiva con produttori, aziende e artigiani, associazioni locali e operatori street food, nell’ormai tradizionale location del PalAzzurro troveranno spazio numerosi appuntamenti a tema: cooking show, laboratori, presentazioni, conferenze e approfondimenti, molti dei quali accompagnati da degustazioni.



Il primo appuntamento della tre-giorni sarà un incontro promosso da Ama (la società in house che si occupa della gestione del porto di Andora), dal titolo "I porti turistici di tutti, anche di chi non ha una barca", programmato per le ore 10.30 del 23 maggio, a cura dei Blue Marina Awards a Marina di Andora.

Relatori: Felix Leinemann, a capo della Blue Economy della Commissione, Davide Damiani, repower Italia Spa, Matteo Locatelli, il velista Marco Rossato e Silvio Oliva, presidente Aidara.

Taglio del nastro