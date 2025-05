Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura alla Certosa di Pesio sabato 26 luglio

La magnifica cornice della Certosa di Pesio si prepara ad accogliere un evento musicale di risonanza internazionale: un concerto straordinario che vedrà protagonisti due giganti della musica italiana, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. L'attesissima performance, che si terrà sabato 26 luglio alle 21.15 e si preannuncia fin da ora come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'anno, offrirà al pubblico un'esperienza unica, unendo le sonorità eteree della tromba di Fresu all'emozionante profondità del bandoneon di Di Bonaventura.

Il duo, noto per la sua rara sintonia artistica e la capacità di creare atmosfere suggestive e profonde, trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale indimenticabile, valorizzato dalla suggestiva bellezza architettonica e dall'acustica eccezionale della Certosa di Pesio.

«Siamo entusiasti di poter portare questo concerto magico in un luogo così iconico come la Certosa» ha dichiarato Angelo Vinai, direttore artistico di Accademie in Valle. «Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine al Comune di Chiusa di Pesio per la preziosa collaborazione e il supporto fondamentale che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. La loro visione e il loro impegno sono stati cruciali per arricchire l'offerta culturale del nostro paese».

Questo concerto rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti della musica d'autore e per chiunque desideri vivere un'emozione profonda in un luogo di straordinaria bellezza e spiritualità. I biglietti per questo evento esclusivo sono ora disponibili in prevendita.

Si consiglia vivamente di assicurarsi il proprio posto con anticipo, data l'elevata richiesta prevista.

Per l'acquisto dei biglietti e maggiori informazioni:

Ufficio turistico Chiusa di Pesio - Piazza Cavour 13 - tel. 0171 734990 Conitours Cuneo - Via Pascal 7 - tel. 0171696206 - info@cuneoalps.it

https://www.cuneoalps.it/eventi/concerto-musicale-alla-certosa-di-pesio-26-luglio-2025/concerto-musicale-alla-certosa-di-pesio-con-paolo-fresu-e-daniel-di-bonaventura-detail

Accademie in Valle nasce con l’intento di portare la musica e gli spettacoli di qualità nei centri montani delle vallate Cuneesi. È un Festival che si lega in modo indissolubile al territorio e alle comunità montane interessate, con l'obiettivo di rivitalizzare l'economia locale, creare un senso di comunità e promuovere il turismo sostenibile, invitando a riscoprire e vivere le bellezze e le storie del territorio. Accademie in Valle prevede la collaborazione con i Comuni di Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Vernante e Demonte e con i Missionari della Consolata di Certosa di Pesio.