"Sogni, acciaio e bolle di sapone" all'Auditorium San Giuseppe di Marene

Sabato 24 maggio alle ore 21 - presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene – verrà presentato lo spettacolo dal titolo SOGNI, ACCIAIO E BOLLE DI SAPONE. Sarà possibile assistere ad un fantastico viaggio nel tempo con il racconto di uomini e donne che hanno scritto la Storia dell’East End di Londra, tra arte, cantieri navali, lotte, case reali, guerre, football e il mito del West Ham United.

Saranno protagonisti della serata Paolo Arduino, scrittore, musicista e ideatore del progetto (nonché tifoso della squadra del West Ham), l’attore/voce recitante Livio Partiti e il musicista sax e clarinettista Nino Carriglio. Partecipa il baritono Ezio Bertola.

Siamo in un periodo compreso tra il 1837 e il 1930, in gran parte segnato dall’età chiamata vittoriana, nella parte est di Londra. Saranno importanti protagonisti del racconto i cantieri navali sul Tamigi, tra grandi scoperte, benessere (di pochi), inaccettabili contraddizioni, opere titaniche e grandi capolavori pittorici, famose scrittrici e scrittori, meravigliose cantanti come Vera Lynn. Il leitmotiv del racconto è una canzone che varca l’Oceano e che, da Broadway, arriva a Londra diventando l’inno di una squadra di calcio inglese, quella degli ex cantieri navali sul Tamigi, la West Ham United. Una storia di sogni che vanno in alto e poi si dissolvono, proprio come recita il testo della canzone “I’m forever blowing bubbles”. Il lavoro è frutto di ricerche sul posto, tra luoghi storici e archivi, e informazioni giornalistiche inglesi e italiane.

Gli appuntamenti sono realizzati grazie alla partnership e con il sostegno ed il contributo della Fondazione CRS, della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e del Comune di Marene.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sogni-acciaio-e-bolle-di-sapone-1316517101089: al sito https://parrocchiamarene.it/auditorium oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.