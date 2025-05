A Sanfront una sola lista in campo con un unico avversario da battere: il quorum, come un anno fa

Dei tre Comuni della Granda, Sanfront, Morozzo e Saliceto, chiamati alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio, il primo, paese della media valle Po che conta poco più di 2200 abitanti, è il maggiore.

Al giudizio degli elettori una sola lista, “Insieme per Sanfront”, che ha come candidato sindaco Francesco Lombardo, 46 anni, geologo.

Il paese va alle urne dopo un anno di commissariamento.

La precedente consultazione amministrativa, svoltasi l’8 e il 9 giugno 2024, era stata dichiarata nulla “per mancanza del quorum dei voti validi”

Anche in allora era stata presentata una sola lista, rabberciata in extremis dal sindaco uscente Emidio Meirone, denominata – quasi beffardamente è il caso di dirlo – “Un futuro per Sanfront”.

Gli elettori aventi diritto erano stati 1878, i votanti 1318 (70,18%), le schede nulle 622, le bianche 128.

Meirone aveva ottenuto 568 consensi, non sufficienti a garantirne l’elezione proprio in conseguenza dell’elevato numero di nulle e di bianche.

Pertanto, il municipio era stato affidato, per l’ordinaria amministrazione, alle cure del commissario prefettizio Marinella Rancurello.

Come un anno fa, dunque, l’unico avversario da battere è nuovamente solo il quorum.

Ma questa volta – con l’accordo tra Lombardo e l’ex capogruppo della minoranza Alessio Brondino – dovrebbe essere più facile superare l’ostacolo.

Una formazione costituita – salvo un paio di eccezioni (il candidato sindaco ha alle spalle dieci anni di esperienza amministrativa con una consiliatura da vicesindaco) – da soggetti estranei alle precedenti vicende politico-amministrative, tutti provenienti per lo più dal mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Questa la composizione della lista “Insieme per Sanfront”: Beltrando Sonia, 51 anni, insegnante scuola secondaria; Brondino Alessio, 31 anni, libero professionista; Brondino Massimiliano, 53 anni, autista; Brondino Patrick, 24 anni, falegname; Dossetto Bruna, 36 anni, mamma a tempo pieno; Dossetto Paolo, 31 anni, informatico; Martino Federica, 34 anni, operaia; Meirone Danilo, 49 anni, autista; Rancurello Valerio, 50 anni, quadro aziendale; Simonelli Gianni, 53 anni, funzionario commerciale.