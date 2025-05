Morozzo pronta all’appuntamento elettorale: “Per noi amministrare significa ascoltare e servire”

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento elettorale amministrativo di questo 2025 che, nella nostra provincia, vede tra gli altri protagonista il paese di Morozzo: nel luglio 2024, infatti, il sindaco Mauro Fissore è scomparso a causa di un malore improvviso e le redini dell’amministrazione sono passate di fatto al vicesindaco Sergio Costamagna, in attesa della prima tornata elettorale utile.

Proprio in quella che si esprimerà nei giorni di domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 maggio (dalle 7 alle 15) – con possibile turno di ballottaggio l’8 e 9 giugno -, Costamagna figura come candidato sindaco dell’unica lista presentatasi, “Ascolto e Servizio”.

“Saper ascoltare è essenziale per comprendere le esigenze delle persone. E mettersi al servizio di tutti, senza distinzioni, dimostra un grande impegno verso l'inclusione e il supporto – commenta il probabile futuro sindaco -. È un approccio che sicuramente può fare la differenza nella vita delle persone. Il mio impegno sarà continuo nel cercare di risolvere problemi quotidiani e a lungo termine. Continuerò come sto facendo adesso ad essere presente sul territorio e disponibile a collaborare con chiunque richieda il mio aiuto”.

Pensionato, 67 anni, Costamagna è sposato con Margherita, ed è padre di tre figli e nonno di quattro nipoti. Membro fondatore della Polisportiva Libertas Morozzo e sassofonista nella banda del paese, è stato consigliere comunale, negli anni ‘90, nell’amministrazione del sindaco Aldo Rossi, poi assessore dal 2010 al 2015 con Pier Vittorio Rossaro e poi nelle due amministrazioni di Mauro Fissore. Con lui in lista Alessandro Avagnina, Bruno Bertola, Alessandro Bongiovanni, Maresa Cavallo, Mattia Dalmasso, Elisa Goss, Ramona Liboà, Andrea Milano, Roberto Ratti, Paolo Serra.

“La lista che avrò il piacere di guidare sarà composta da dieci candidati di indubbia qualità morale e grande senso di appartenenza e senso del dovere civico – prosegue Costamagna -. Molte delle nostre risorse saranno destinate al completamento di opere già esistenti ed in particolare alla manutenzione del nostro patrimonio per avere un paese sempre in ordine e efficiente. Particolare attenzione verrà data alla vita sociale della nostra comunità collaborando a stretto contatto con le varie associazioni di volontariato esistenti promuovendo tutte le iniziative atte a generare miglioramenti della vita sociale”.

“La squadra che mi sostiene è giovane, motivata e determinata a portare avanti progetti e iniziative in grado di avvicinarci, giorno dopo giorno, alle reali esigenze della nostra comunità” conclude il vicesindaco uscente.