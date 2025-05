Saluzzo, la minoranza chiede di essere tenuta informata  sui migranti stagionali della frutta

Nei giorni scorsi le minoranze consiliari hanno scritto al sindaco Demaria chiedendo di essere informati su una serie di aspetti che riguardano la città, partendo dal tema dei migranti stagionali della frutta.

A tal proposito i consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele Giordana e Sanzonio chiedono: “di conoscere quali siano le iniziative intraprese dall’Amministrazione - a partire dall’uso degli spazi quali la cosiddetta “casa del cimitero” - allo scopo di ridurre la circostanza del bivacco indiscriminato che, oltre a ledere la dignità di questi giovani lavoratori, crea difficoltà con la popolazione residente, oltre che di sanità pubblica”.

Continuano i consiglieri d’opposizione: “L’arrivo degli stagionali della frutta è oggettivamente consolidato, ricorrente e soprattutto prevedibile e, pur nell’incertezza sui fondi a sostegno dell’accoglienza diffusa, ci chiediamo quali soluzioni si prospettino quest’anno”.

I sei rilevano inoltre che: “Sovente in spazi pubblici, come piazze e giardini o davanti a scuole, ospedale e cimitero, è abituale assistere a fenomeni di accattonaggio e bivacco, anche da parte di soggetti dediti al consumo di bevande alcoliche”.

Relativamente a quest’ultima circostanza, se riconosciuta reale, i consiglieri chiedono al sindaco di valutare di disciplinare con sua ordinanza il consumo di alcolici in tali luoghi, così come avvenuto in altre città della provincia. A questa si potrebbe valutare di accompagnarne un’altra ordinanza per regolamentare proprio il bivacco nelle aree pubbliche.

Questo strumento, utilizzato con il “buon senso”, oltre che sancire un duplice principio di legalità e di dignità per gli stessi lavoratori, potrebbe forse consentire agli organi deputati al controllo di disporre di uno strumento giuridico in più per far fronte a situazioni e criticità come quelle che, in modo ricorrente, in concomitanza del periodo della raccolta della frutta si ripresentano in alcune zone della città, in particolare presso il Parco Gullino.

Le minoranze, in attesa di risposte dall’amministrazione, restano aperte ad un reale coinvolgimento come alla collaborazione su temi così delicati, che toccano da vicino la città e tutta la comunità saluzzese.