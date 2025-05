Tutela ed uso del suolo, riqualificazione e rigenerazione urbana. Barbero (FdI): "Approvato il disegno di legge n.88, altro significativo passo in avanti in materia urbanistica"

Nella seduta del 20 maggio, le commissioni prima e seconda, hanno approvato il disegno di legge n. 88, avente ad oggetto: “Modifiche alla Legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n.16 (misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana.

“E' un provvedimento che integra quanto in precedenza già deciso dalla Legge Regionale 25/2024, in materia di recupero di sottotetti” afferma Federica Barbero, consigliere regionale e Portavoce della Commissione Cultura di Fratelli d’Italia.

“L'aspetto più rilevante è la riattivazione delle premialità previste per il recupero del patrimonio edilizio esistente previste dall’articolo 5 della Legge Regionale 16/2018. Come è noto infatti, la sentenza della Consulta ha mantenuto la norma della L.R. 7/2022 cassando il comma che ne prevedeva l’immediata applicabilità”.

“Allo scopo, vengono reintrodotte le delibere del consiglio applicative a singoli edifici o gruppi di edifici, al fine di consentire la riattivazione della politica di recupero che è contenuto essenziale della Legge Regionale 16/2018”.

“Un altro piccolo, ma significativo, passo in avanti - conclude il consigliere Barbero - in materia di urbanistica per dare risposte concrete agli operatori del settore, in attesa di una più ampia e organica revisione della L.R. 56/77”.