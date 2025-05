Anche la rappresentanza dell'ASL Cn1 al convegno torinese sugli eventi avversi chimici, biologici, radiologici e nucleari

Siamo pronti ad affrontare un evento avverso causato da agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari? Qual è lo stato dell’arte, oggi, a livello nazionale e regionale? Se ne discuterà ai massimi livelli al convegno - promosso dalla Struttura complessa di Maxiemergenza regionale 118 in collaborazione diretta da Mario Raviolo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - in programma a Torino, presso il quartier generale dei Vigili del Fuoco (corso Regina Margherita 330) il 23 e 24 maggio prossimo.

Obiettivo dell’evento, aperto dall’intervento di Gregory Ciottone della Harvard Medical School sui rischi attuali a livello mondiale, è favorire un confronto tra le forze in campo per un aggiornamento della situazione e discutere in particolare dell’obbligo di addestramento e del ruolo specifico svolto da ciascun soggetto (Vigili del Fuoco, Polizia, Forze Armate, Maxiemergenza, Protezione Civile, Medicina Legale) in caso di attacco militare o, più frequentemente, di disastro di natura civile.



Di qui l’importanza dello spazio dedicato all’esercitazione, venerdì pomeriggio tra le 14 e le 15.30.



La giornata di sabato prevede invece interventi della Facoltà di Medicina dei Disastri di Harvard, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (, del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Protezione Civile, del CRIMEDIM - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale e dell’Azienda Zero della Regione Piemonte.