Cuneoginnastica: Greta Cozzolino protagonista nella finale del campionato individuale Allieve Gold

Dal 16 al 18 maggio si è tenuta presso la palestra della società Ginnastica Civitavecchia la finale del campionato individuale Allieve Gold di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

A rappresentare i colori della Cuneoginnastica è l'allieva 2 Greta Cozzolino, qualificata all'ambita finalissima, grazie alla vittoria durante la qualifica di zona tecnica tenutasi lo scorso aprile.

Ottimi esercizi a tutti gli attrezzi per la giovane allieva. Partenza al corpo libero, dove porta termine un esercizio elegante e deciso, per passare poi al volteggio, dove presenta due salti molto esplosivi. Notevole miglioramento al cinghietto e alla parallela, dove migliora il punteggio personale. Chiude la gara e il campionato con un preciso esercizio alla trave, con un punteggio di difficoltà di altissimo valore.

Una gara senza grossi errori per la nostra allieva, che rientra tra le migliori ginnaste d’Italia con il ventesimo posto assoluto. Un grande risultato personale e societario.

Grandissima soddisfazione anche per le allenatrici Giordano Chiara, in campo gara con l'atleta, e Ilaria Albanese. “Il campionato Gold è molto impegnativo, essere ammesse alla finalissima è già un risultato importante. Abbiamo dato il massimo e lavorato tanto per ottenere il miglior punteggio possibile. Gareggiare tra le migliori d’Italia ci rende molto orgogliose”.