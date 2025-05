Mondovì Volley - Il pensiero del Ds Max Rubado: "La riforma annunciata dalla Lega ha raffreddato l'idea sui ripescaggi" (VIDEO)

Con il trascorrere dei giorni sembrano diminuire le possibilità di assistere a ripescaggi nel Campionato di volley femminile di serie A2. Il pensiero di riprendersi un posto nella seconda serie nazionale ha sfiorato e continua a sfiorare i pensieri di diverse società, Bam Mondovì compresa. Sembra, tuttavia, che la riforma sui campionati annunciata dalla Lega pochi giorni fa. Riforma che prevede per la stagione 2026/27 la nascita della serie A3 e la contestuale riduzione degli organici di A2 e di A3 abbia di fatto diminuito le chance sui ripescaggi.

Diverso il discorso sull'acquisizione titoli, argomento da sempre con effetto "orticante" in casa Puma. Facile attendersi, dunque, un Mondovì ai nastri di partenza della prossima serie B1, ma con un organico in grado di far bene e divertire. Abbiamo chiesto il pensiero del Direttore sportivo del Mondovì Volley Max Rubado, che per qualche minuto ha staccato il suo cellulare "bollente" a causa delle continue telefonate con procuratori e giocatrici. Il Ds concorda sul fatto che la riforma dei campionati rischia di avere come effetto quello di raffreddare l'idea sui ripescaggi. Sul nuovo roster, invece, come era lecito attendersi, non si è sbottonato. Diverso il discorso sulla conduzione tecnica, con le parole di Rubado che hanno il sapore della chiara investitura: "Per la conferma di Claudio Basso manca solo l'ufficialità":