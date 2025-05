Sci alpino femminile, ufficializzate le squadre per la stagione 25/26: Marta Bassino nel gruppo Elite

Marta Bassino in un'immagine di repertorio

Il presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre 2025/26 di sci alpino femminile.

Il team di Coppa del mondo si divide in gruppo Elite, gruppo velocità e gruppo tecniche per un totale di 16 atlete; quello di Coppa Europa si divide in velocità e tecniche con 15 atlete.

Naturalmente confermato il frabosano Gianluca Rulfi alla direzione tecnica, così come Paolo Deflorian direttore tecnico giovanile.

La borgarina Marta Bassino fa parte del gruppo Elite con Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

LE ATLETE

Marta Bassino CS Esercito

Federica Brignone CS Carabinieri

Sofia Goggia GS Fiamme Gialle

Elena Curtoni CS Esercito