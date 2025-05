Mercato SuperLega: colpi, strategie e nuove sfide. Cuneo si prepara alla battaglia per la salvezza

Mentre la stagione indoor è appena andata in archivio, la SuperLega Credem Banca si proietta già a pieno ritmo verso il 2026. Il mercato è esploso con un’ondata di conferme pesanti, cambi in panchina, clamorosi ritorni e addii di spessore che stanno riscrivendo le gerarchie del massimo campionato maschile italiano.

Trento saluta pezzi importanti e affida la panchina a Marcelo Méndez, mentre Perugia si gode la stabilità garantita da Lorenzetti e un gruppo confermatissimo. Civitanova punta tutto sulla continuità, mentre Verona cambia guida tecnica e piazza uno dei colpi più pesanti del mercato in entrata: Micah Christenson.

Piacenza, invece, volta pagina con un’autentica rivoluzione di roster, e Milano cambia regia, puntando su giovani di qualità. Modena, oltre a registrare movimenti in uscita e voci su nuovi innesti, vive un momento storico: la proprietà è tornata nelle mani di imprenditori locali, con la volontà di rilanciare un progetto tecnico e sportivo solido e legato al territorio.

Nel frattempo, anche le realtà di media fascia come Monza, Cisterna e Padova lavorano sottotraccia per costruire squadre competitive. Cuneo, che ha riconquistato la Serie A1, alza subito la voce con il colpo Zaytsev, mentre Grottazzolina – ormai radicata nella categoria – punta a rafforzarsi con operazioni intelligenti e mirate.

Su tutti, aleggia un nome: quello di Noa Duflos-Rossi, schiacciatore francese ambito da Trento, Perugia e Civitanova. Ma è solo la punta dell’iceberg in un'estate di passione, sogni e strategie.

Trento: nuovo corso Méndez tra conferme e partenze di peso

Marcelo Méndez eredita una squadra solida ma in trasformazione. Restano fino al 2026-2028 pezzi pregiati come Michieletto, Lavia, Sbertoli e Laurenzano. In uscita tre nomi pesanti: Jan Kozamernik vola in Giappone, Rychlicki torna in Polonia, Fabio Soli saluta per sedersi sulla panchina di Verona. Occhi puntati sui possibili arrivi di Faure (Cisterna), Held (Taranto) e Duflos-Rossi (Toulouse). In uscita anche Magalini.

Perugia: continuità e profondità per Lorenzetti

La squadra umbra conferma il suo zoccolo duro: Giannelli, Ben Tara, Plontytskyi, Semeniuk, Russo e Ishikawa restano protagonisti. Unico volto nuovo per ora è il libero Marco Gaggini da Monza. Tra i partenti, Jesus Herrera pare destinato a lasciare. Anche Perugia è in corsa per Duflos-Rossi, che potrebbe aumentare ulteriormente il livello delle bande.

Civitanova: stabilità al comando, caccia a un centrale

Giampaolo Medei confermato, così come gran parte del roster: Balaso, Bottolo, Nikolov, Orduna e Chinenyeze garantiranno ancora qualità e continuità. Addii pesanti al ruolo di opposto con Lagumdzija e Dirlic ai saluti. Wout D’Heer è il nome caldo per il centro, mentre anche Civitanova segue da vicino Duflos-Rossi.

Verona: Soli cambia volto, arriva Christenson in regia

Fabio Soli passa da Trento alla panchina di Verona, portando una nuova mentalità. Il regista sarà lo statunitense Micah Christenson, colpo pesante da Kazan. Restano i talenti Mozic, Keita e Sani. In arrivo potrebbe esserci anche Darlan Souza. Salutano Spirito, Ewert e Abaev.

Piacenza: rivoluzione totale e giovani in rampa di lancio

Tantissime le partenze: Brizard, Romanò, Kovacevic, Ricci e Scanferla dicono addio. Arrivano Paolo Porro da Milano e Travica dall’Olympiacos. Tra i confermati, Bovolenta, Simon e Galassi. Tra i nomi caldi: Gutierrez da Modena, Boninfante da Taranto, Henri Léon (Saint-Nazaire) e Domenico Pace.

Milano: Piazza cambia in regia, ma Kaziyski resta

La squadra di Roberto Piazza conferma Reggers e Kaziyski, e prende Fernando Kreling da Monza per sostituire Porro. In uscita Louati e il ritirato Piano. Si lavora per portare Recine, Sanguinetti e Di Martino. Barotto vicino a Cisterna o Grottazzolina.

Modena: nuova proprietà, nuovi orizzonti

Con Alberto Giuliani confermato, la squadra cambia pelle. La società è tornata in mani locali con l’obiettivo di un progetto più sostenibile e radicato. Restano De Cecco, Anzani e Buchegger. Partono Stankovic, Rinaldi e Gollini. Si guarda a Luke Perry per il ruolo di libero, e a Luca Porro (Padova) come rinforzo in banda.

Cisterna: fase di ricostruzione, Barotto nel mirino

Persi Baranowicz e Falasca, la squadra laziale guarda avanti. Tommaso Barotto è l’obiettivo principale per il ruolo di opposto, mentre Domenico Pace potrebbe rinforzare la seconda linea. Faure vicino all’addio, destinazione Trento.

Padova: tanti addii, idee per ripartire

Persi Luca Porro e Sedlacek, la squadra di Jacopo Cuttini lavora a un profilo per la regia: nel mirino c’è Vuk Todorovic. In uscita anche Plak e Falaschi, entrambi in direzione Grottazzolina.

Grottazzolina: mercato attivissimo per consolidarsi

Squadra ormai stabilizzata in SuperLega, Grottazzolina prepara un mercato da protagonista. Vicinissimi Magalini, Plak, Falaschi, Pellacani e Stankovic. Trattative in corso anche per Barotto e Petkov. Obiettivo: rafforzare la rosa mantenendo equilibrio tra esperienza e freschezza.

Monza: tra addii illustri e nuove certezze

Via Juantorena, Kreling, Mancini e Gaggini. Arrivano Zimmermann e Scanferla. Confermati Marttila e Rohrs. In entrata si lavora per Brodie Hofer e Krisztián Pádár. Jacopo Larizza è vicino al ritorno.

Cuneo: Zaytsev è il biglietto da visita

La squadra di Matteo Battocchio è partita col botto:Ivan Zaytsev vestirà la maglia biancoblu e guiderà un reparto offensivo che si arricchisce con l’arrivo del croato Marko Sedlacek, ex Padova, pronto ad affiancarlo in posto-4. La regia sarà affidata a Michele Baranowicz, reduce da due stagioni a Cisterna e pronto a guidare una squadra che punta a mantenere la massima serie. La panchina si rafforza con gli schiacciatori ricevitori Claudio Cattaneo (da Siena) e Roland Gergye (da Tours). Dopo l'addio al volley giocato di Daniele Sottile, in uscita Pinali, Allik e Volpato, mentre resta da definire il ruolo dell'opposto e qualche altro tassello per completare un organico che vuole sorprendere.