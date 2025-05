Al Museo San Sebastiano di Cuneo un laboratorio sull'età evolutiva

Mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 presso il museo diocesano San Sebastiano di Cuneo si terrà un laboratorio esperienziale tenuto dalla dott.ssa Marta Rivera terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. La serata, destinata ai Volontari per l’Arte e simpatizzanti sarà occasione per approfondire i disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e offrire ai piccoli visitatori una accoglienza in museo sempre più attenta e accogliente.

Il laboratorio esperienziale, gratuito, è aperto ai volontari per l’arte e ai simpatizzanti.

Ingresso libero, prenotazione consigliata su www.museodiocesanocuneo.it, per informazioni 353 2115569

L’Associazione Volontari per l’Arte riunisce più di 500 volontari appartenenti alle quattro diocesi della provincia di Cuneo. L’azione dei volontari è volta principalmente a garantire le aperture di chiese, cappelle, santuari. Numerose sono le proposte formative e di aggiornamento che ogni anno l’associazione propone su vari temi legati all’arte e al patrimonio sacro del territorio.