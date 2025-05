Annullato lo scorso anno, Prato Nevoso ci riprova: sarà la location ufficiale del 45° Concerto di Ferragosto

Sarà Prato Nevoso ad accogliere la 45° edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, l’appuntamento televisivo e culturale che da quasi mezzo secolo celebra la montagna piemontese con la musica classica in alta quota e in diretta nazionale su Rai 3.

Ad annunciarlo, l’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, che durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva Cuneo Music and Art Festival ha colto l’occasione per lanciare il tradizionale appuntamento estivo.

La località in provincia di Cuneo ospiterà la manifestazione in una veste speciale: sarà infatti riproposta la scenografica ambientazione dello scorso anno, quando, a causa del maltempo, il concerto fu annullato.

Una decisione, quella di Prato Nevoso, che guarda alla continuità ma soprattutto alla promozione della montagna cuneese come teatro privilegiato di eventi culturali capaci di raccontare al grande pubblico il valore del nostro capitale alpino.

“Il Concerto di Ferragosto non è solo uno degli eventi più attesi dell’estate – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo – ma un appuntamento che tiene insieme la bellezza dei nostri paesaggi alpini e la potenza della musica. Abbiamo voluto fortemente riportare il concerto a Prato Nevoso, dopo che l’edizione 2024 non ha potuto svolgersi, per dare un segnale di vicinanza ai nostri territori montani. Iniziative prestigiose come queste ci accompagnano nel grande percorso di revisione della montagna, meta non solo d’inverno ma durante tutto l’anno. L’incontro tra la bellezza e l’unicità paesaggistica con la cultura è uno strumento straordinario di sviluppo e promozione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo obiettivo, dalla Cabina di Regia istituzionale del Concerto, coordinata dalla Regione, alla Rai, formidabile sponsor delle nostre Alpi”.

La cabina di regia, composta da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo e ATL del Cuneese, in collaborazione con la la Rai, è già al lavoro per allestire una giornata di grande impatto mediatico e spettacolare.

È di 71mila euro l’impegno complessivo previsto dall’organizzazione dell’evento, che comprende un contributo di 30mila euro da parte della Regione Piemonte.

Entro giugno si concluderà l’iter di rinnovo della convenzione del Concerto di Ferragosto per i prossimi tre anni, portando con sé alcune importanti novità con l’obiettivo di rendere l’evento musicale ancora più coinvolgente per il pubblico.