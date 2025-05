Il cammino delle stagioni a Rifreddo: Faber Teater accompagna in un percorso teatrale itinerante

A Rifreddo domenica 25 Maggio alle 15.30 si svolgerà una passeggiata teatrale con il Faber Teater dal titolo «Il cammino delle stagioni», in collaborazione con l’associazione Giovani di Turno e il comune di Rifreddo. È una camminata ad anello nel percorso pedonale lungo il fiume Po. Lo spettacolo è a tappe, pensato per il pubblico di ogni età e le famiglie. Alle parole del racconto si affiancano momenti esperienziali, per provare a entrare in empatia con il mondo vegetale. Perché quando si pensa ai viventi, si pensa a uomini e animali, che però sono solo lo 0,5% delle forme di vita presenti sulla Terra. Tutto il resto sono piante. «Stefano Mancuso, noto botanico e direttore del Laboratorio di Neurobiologia vegetale - spiegano gli attori Francesco Micca e Paola Bordignon - racconta di piante che hanno capacità di apprendere, di trasmettere il sapere alle generazioni successive, di collaborare, di sentire suoni, addirittura di vedere. Insomma, che sono esseri viventi più antichi dell’uomo e molto più complessi di quanto normalmente pensiamo. E che possono insegnarci molto». E commentano: «Stimolati dalle sue riflessioni è nato il desiderio di immedesimarsi, e far immedesimare il pubblico, attraverso gli strumenti del teatro, nel mondo delle piante».

La partecipazione è gratuita.

Il ritrovo è alle ore 15:30 al Landscape Lab in Via Provinciale 22 di Rifreddo, mentre la Partenza dello spettacolo itinerante sarà alle ore 16:00.

La Durata è di 2 ore e mezza e lo spettacolo sarà lungo un percorso di circa 4km. A seguire un piccolo rinfresco al Landscape Lab dalle 18.30 in poi.

"Il cammino delle stagioni" è più di una semplice rappresentazione teatrale: si tratta di un'esperienza coinvolgente tra cammino, racconti, paesaggi e natura.

Perfetto per famiglie, bambini e curiosi che hanno voglia di scoprire storie tutte nuove, passo dopo passo. L’attività è adatta per le famiglie e i bambini devono essere accompagnati. È Consigliato un abbigliamento e scarpe comode per lo spettacolo itinerante, acqua, cappello e telo per condividere l'esperienza.

Iscriviti subito! Posti limitati (max 50 persone). Compilare il form al link: https://forms.gle/o3tT3EiBmNRa6b6j9