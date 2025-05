Il sindaco di Bra Gianni Fogliato: "Grande soddisfazione per la soluzione della crisi Diageo"

"Esprimo grande soddisfazione per la soluzione della crisi Diageo, con il ritiro della procedura di delocalizzazione dell’azienda e la confermata volontà di Newlat di acquisire lo stabilimento entro luglio" - lo afferma il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

"Sono salvi sia i posti di lavoro che la produttività del sito di Santa Vittoria: un doppio importante risultato per il territorio, frutto di un lavoro di squadra tra organizzazioni sindacali, enti, Regione, realtà ed istituzioni locali. Grazie a tutti per il grande impegno speso. La Città di Bra continuerà ad essere presente e a collaborare anche per i successivi passi"