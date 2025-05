La Monferraglia torna a Ceva con un’edizione dedicata a Silvio Amerio

La Monferraglia tornerà ad animare Ceva domenica 1° giugno.

L’Amministrazione comunale sostiene questa manifestazione e ringrazia gli organizzatori, in particolare nella persona di Alessandro Ansaldi, per aver nuovamente scelto questo Comune come punto di partenza e approdo del circuito.

L’edizione 2025, peraltro, è dedicata a un cebano speciale: Silvio Amerio, deus ex machina delle precedenti edizioni tenutesi in città. Amerio, che aveva fortemente voluto la Monferraglia anche in ricordo e in omaggio del figlio Davide, morto in un incidente motociclistico, verrà ricordato con una serie di attività previste nel cartellone dell’evento: un minuto di silenzio e un minuto di rumore al momento della partenza, fissata per le 10 del mattino dal campo sportivo, la raccolta firme dei partecipanti su un cartellone che verrà poi donato alla famiglia e la presenza, sulla tabella con l’elenco dei partecipanti stessi, della scritta “Ciao Silvio”.

Oltre a questo, l’edizione 2025 non avrà alcun tema goliardico ma a tutti i biker verrà richiesto di indossare alla partenza un paio di baffi, veri o posticci, in memoria proprio di Silvio Amerio.

Un’occasione per stare insieme nel ricordo di un amico che non c’è più.