Partono i campi scuola dell'Ana: obiettivo: formare cittadini attivi per un futuro di Pace e Solidarietà

"I Campi Scuola dell'Associazione Nazionale Alpini rappresentano un'importante iniziativa volta a educare e formare i giovani, preparando le nuove generazioni a diventare cittadini attivi e impegnati nella costruzione di una società più giusta e pacifica.

Questi campi, organizzati in diverse località italiane, offrono ai partecipanti un'esperienza unica di crescita personale e collettiva, basata su valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e la collaborazione".

Quali gli obiettivi?

"Sono molteplici e mirano a sviluppare competenze e valori essenziali per la vita in comunità. Tra questi obiettivi, spiccano:

1. L'educazione alla Cittadinanza Attiva: I campi scuola promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civica, incoraggiandoli a prendere parte a iniziative di volontariato e a impegnarsi per il bene comune.

2. La Formazione al Volontariato: attraverso attività pratiche e teoriche, i partecipanti apprendono l'importanza del volontariato e del servizio alla comunità, sviluppando un senso di responsabilità e altruismo.

3. La promozione della Pace: I campi scuola dell'ANA si impegnano a diffondere una cultura di pace e dialogo, insegnando ai giovani a risolvere i conflitti in modo pacifico e a costruirerelazioni basate sulla comprensione reciproca.

4. Lo sviluppo delle Competenze Sociali: le attività proposte nei campi scuola aiutano i ragazzi a migliorare le loro capacità di comunicazione, collaborazione e leadership, preparandoli ad affrontare le sfide della vita quotidiana con maggiore consapevolezza e sicurezza.

L'Impegno dell'ANA: "Mettere il NOI al posto dell'IO"

Il motto "Mettere il NOI al posto dell'IO", sintetizza perfettamente l'essenza di questa iniziativa. L'ANA si impegna a creare un ambiente in cui i giovani possano sperimentare il valore della comunità e dell'aiuto reciproco, mettendo da parte l'individualismo per abbracciare una visione collettiva e solidale.

Durante i campi scuola, i partecipanti sono coinvolti in attività di gruppo che favoriscono la coesione e la collaborazione, come escursioni, laboratori creativi, giochi di squadra e progetti di volontariato. Queste esperienze permettono ai ragazzi di comprendere l'importanza del lavoro di squadra e di sviluppare un forte senso di appartenenza alla comunità.

"In conclusione, i Campi Scuola dell'ANA rappresentano un'opportunità preziosa per i giovani di crescere come individui e come cittadini, pronti a contribuire attivamente alla costruzione di un mondo migliore. Grazie all'impegno dell'ANA e al loro motto ispiratore, i ragazzi imparano a mettere il NOI al posto dell'IO, diventando protagonisti di un futuro di pace e solidarietà.

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai campi scuola per ragazze e ragazzi tra i 17 e i 26 anni , il modulo di iscrizione online a https://www.ana.it/campi-scuola/, I Campi hanno una durata di 15 giorni ciascuno. Info: campiscuola@ana.it

Il primo inizierà il 28 giugno, gli ultimi si concluderanno il 31 agosto.

IL Campo scuola di Vinadio che si svolgerà nel Forte Albertino dal 16 al 30 agosto prossimo, verrà gestito dalle Sezioni di Cuneo, Saluzzo e Mondovì.