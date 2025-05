Vicoforte, il Consiglio Comunale consegna una pergamena a Sebastiano Massa, già sindaco del paese, impegnato da cinquant'anni nella pubblica amministrazione

Dopo la seduta del Consiglio Comunale di Vicoforte di ieri, 21 maggio, il Gruppo Consiliare "Uniti per Vicoforte" ha consegnato una pergamena al Consigliere Sebastiano Massa che a giugno compirà 50 anni di impegno nella Pubblica Amministrazione, non solo Vicese.

Nato a Vicoforte il 2 marzo 1947, Massa ha dedicato gran parte della propria vita al servizio della collettività, distinguendosi per impegno civico, passione amministrativa e dedizione alla crescita del territorio e nel 1987 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Dipendente della Valeo, prima come impiegato poi poi caporeparto e poi addetto ufficio commerciale dal 1967 al 1970, è poi diventato insegnante di materie tecniche prima al "Garelli" di Mondovì e poi all'Itis "Cigna".

È entrato a far parte del consiglio comunale di Vicoforte il 28 giugno del 1975 prima come assessore (1975-1980), poi come vice sindaco (1980-1985) e poi come sindaco dal 1985 al 2004. Poi nuovamente nominato assessore (2004-2014) ha poi ricoperto la carica di consigliere dal 2015 a oggi (ad eccezione del periodo di commissariamento del Comune di Vicoforte nel periodo 2022-2023).

Massa è stato impegnato anche all'interno della Comunità Montana delle Valli Monregalesi dove è entrato nel 1985 come consigliere, diventando poi presidente del consiglio e assessore. Impegnato anche in Provicna è stato prima consigliere e poi assessore con deleghe al personale e all'agricoltura.

Componente del Comitato di Gestione dell’USL (Unità Sanitaria Locale) n. 66 negli anni ‘90, è stato anche tra le fila dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) con le cariche di consigliere nazionale dal 1985 al 2009; componente della Giunta Nazionale dal 2009 al 2015; consigliere nazionale dal 2015 ad oggi e dal 2015 ad oggi è componente el Consiglio di Amministrazione di Fondazione Montagna Italia.

Il consiglio di Vicoforte gli ha consegnato il riconoscimento "per l’instancabile impegno, la dedizione ed il senso del dovere a servizio del nostro Comune con diversi ruoli e come Sindaco di Vicoforte dal 1985 al 2004".