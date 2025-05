Incontro serale del ciclo “ARS SCRIBENDI” all'ITIS Delpozzo

Giovedì 29 maggio presso l’aula magna dell’ITIS DELPOZZO si terrà il secondo incontro serale del ciclo “ARS SCRIBENDI”. Sarà la volta del docente di matematica nell’istituto stesso, professor Giovanni Paoletti che, moderato dai suoi figli Luca ed Elisa Paoletti, entrambi docenti di matematica, presenterà i due libri “Le curiosità della Matematica” pubblicato il 13 febbraio 2020 e “Dal Continuo al Quantico – semplicemente la Fisica Moderna” pubblicato il 4 aprile 2025.

Il primo libro tratta di una serie abbastanza vasta di curiosità della matematica, che nulla hanno a che vedere con i programmi ministeriali delle scuole, ma, in modo semplice e comprensibile, hanno come obiettivo di avvicinare tutte le persone, di qualunque età e retaggio culturale, a questo mondo così affascinante. Per il lettore più curioso e appassionato l’autore ha riservato in appendice alcune dimostrazioni dei concetti più importanti.

Il secondo libro esplora con chiarezza e semplicità la nascita della Fisica Moderna, tracciando il passaggio dai concetti classici di spazio e tempo alle rivoluzionarie teorie della Relatività di Einstein, della Meccanica Quantistica e della Fisica delle particelle. Dal continuo al quantico offre una panoramica delle grandi conquiste del XX secolo, spiegando come queste abbiano cambiato il corso della scienza e della tecnologia, senza ricorrere a complessi formalismi matematici ed evidenziando le implicazioni pratiche che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana.

La presentazione verrà condotta in modo leggero e accattivante coinvolgendo il pubblico con curiosi metodi di calcolo e simpatici aneddoti.

Durante la serata sarà possibile acquistare copia dei libri e farli autografare.

Appuntamento al 29 maggio ore 20:30 corso De Gasperi 30.