L'Imperial Dance di Cuneo alle qualificazioni per i Campionati Italiani FIDS

Lo scorso 10 e 11 maggio, un gruppo di atlete dell’Imperial Dance di Cuneo ha partecipato alla fase di qualificazione per i Campionati Italiani FIDS, andata in scena a Turbigo (MI), nell’ambito dell’evento “Area Nord – Interregionale” riservato alle categorie Latin Style Solo e Duo. Una tappa importante che ha visto le ragazze cuneesi distinguersi per tecnica, eleganza e determinazione, ottenendo ottimi piazzamenti in una competizione di alto livello.

I risultati:

Elisa Demichelis – 4ª classificata

– 4ª classificata Sara Castellino – 5ª classificata

– 5ª classificata Laila Manica – 6ª classificata

– 6ª classificata Lucia Riberi – 7ª classificata

Un grande applauso a tutte le atlete, che hanno saputo rappresentare con passione e impegno la propria scuola e il territorio di Cuneo.

“Sono orgogliosa delle mie ragazze” dichiara l’insegnante Ilaria Diana, che ha accompagnato il gruppo in trasferta “vederle danzare in pista, dopo mesi di preparazione, è stata una grande emozione. Il risultato va oltre la classifica: è la conferma che con costanza, lavoro di squadra e passione si possono raggiungere traguardi bellissimi. Un sentito ringraziamento va alla FIDS e a tutto lo staff FIDESM per l’ottima organizzazione dell’evento, che ha accolto atleti da tutta l’area nord con precisione e attenzione."

Un plauso anche alle famiglie: la loro presenza, il sostegno costante e il tifo caloroso sono stati una parte fondamentale di questa esperienza.

Non possiamo poi non citare chi ha curato l’immagine delle atlete con sensibilità e professionalità: grazie a Leonardo D’Angelo e Alyssa, che hanno impreziosito le performance con make-up e hairstyle impeccabili, valorizzando ogni singola ragazza prima dell’ingresso in pista.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo obiettivo: i Campionati Italiani di Rimini, a luglio, dove le atlete cuneesi porteranno ancora una volta il loro talento, i colori dell’Imperial Dance e tutto l’entusiasmo di chi crede nella forza dello sport e dell’arte.