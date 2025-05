All-time High Bitcoin e BTCBULL supera 6 milioni di euro in prevendita: il nuovo modo di ottenere BTC senza comprarlo

Il 2025 è iniziato all’insegna dell’incertezza per gli investitori in criptovalute. Il Bitcoin, dopo aver toccato un picco di 110.000 dollari nei primi mesi dell’anno, è sceso bruscamente fino a 74.000, per poi recuperare terreno ed esplodere fino a oltre 111.000 dollari.

L’elevata volatilità mette a dura prova anche i trader esperti. Per chi si avvicina al mercato per la prima volta, la gestione delle emozioni e dei rischi può diventare proibitiva. In questo contesto, cresce la domanda di strumenti alternativi, capaci di offrire esposizione a Bitcoin senza affrontare direttamente le sue oscillazioni.

È qui che si inserisce Bitcoin Bull Token (BTCBULL), un progetto emergente in fase di prevendita che ha già attirato oltre 6 milioni di dollari in investimenti, proponendo un modello accessibile, automatizzato e potenzialmente molto remunerativo.

Bitcoin Bull: ricompense senza acquistare Bitcoin

Bitcoin Bull si distingue per un approccio originale. Anziché acquistare direttamente Bitcoin, gli investitori possono detenere BTCBULL, un token che premia i possessori con airdrop in satoshi, ovvero frazioni di BTC, ogni volta che la criptovaluta madre raggiunge determinate soglie di prezzo.

Il primo obiettivo è fissato a 150.000 dollari per BTC. Una volta superato, gli holder di BTCBULL riceveranno un airdrop proporzionale al numero di token detenuti. E non finisce qui: altre soglie previste sono a 200.000, 250.000 e fino a un possibile massimo di 1 milione di dollari per Bitcoin.

Questa strategia consente di ottenere benefici diretti dall’aumento del valore di BTC, ma senza esporsi in modo diretto alla sua volatilità. Si tratta di un’opzione particolarmente interessante per chi desidera partecipare alla corsa del Bitcoin in modo più controllato e passivo.

Offerta limitata e burn automatici

Per mantenere stabile e sostenibile il valore del token, Bitcoin Bull ha introdotto un meccanismo deflattivo automatico: ogni volta che il prezzo del Bitcoin aumenta di 50.000 dollari, una parte dei BTCBULL in circolazione viene bruciata (burned), cioè rimossa definitivamente dall’offerta totale.

Questa riduzione progressiva dell’offerta mira a generare scarsità, incentivando i possessori a mantenere i token nel lungo periodo e sostenere una potenziale crescita del loro valore. Il burn non è arbitrario, ma collegato direttamente alla performance del BTC, rafforzando il legame tra il token e la criptovaluta di riferimento.

Staking e gestione tramite Best Wallet

A completare l’ecosistema, Bitcoin Bull si affida a Best Wallet, un wallet Web3 non-custodial compatibile con varie blockchain. Gli utenti possono custodire i propri BTCBULL in sicurezza, visualizzare i progressi degli obiettivi e ricevere automaticamente gli airdrop in satoshi quando le soglie vengono superate.

Inoltre, i token acquistati in prevendita possono essere messi subito in staking, permettendo agli investitori di ottenere rendimenti passivi anche prima della quotazione ufficiale sugli exchange. Le ricompense da staking sono distribuite con una frequenza legata al blocco Ethereum (399,54 BTCBULL per blocco), e sono sbloccabili dopo sette giorni dalla richiesta. L’attuale APY è del 67%.

Tokenomics chiara e orientata alla crescita

La distribuzione dell’offerta totale di 21 miliardi di BTCBULL riflette una strategia mirata e bilanciata. Ecco come sono suddivisi:

40% destinato al marketing, per favorire l’adozione globale;

10% per la liquidità iniziale;

10% dedicato allo staking;

10% riservato agli airdrop;

15% allocato per il burning;

15% per il fondo di sviluppo del progetto.

Questa struttura dimostra l’intenzione del team di sostenere il valore del token nel lungo termine, premiando la partecipazione attiva e incentivando il coinvolgimento della community.

Come partecipare alla prevendita

Attualmente, il token BTCBULL è disponibile a un prezzo di 0,002525 dollari, con un potenziale significativo di rivalutazione in vista del listing su exchange centralizzati e decentralizzati.

Per partecipare alla prevendita è sufficiente collegare il proprio wallet compatibile al sito ufficiale del progetto. È possibile acquistare BTCBULL sia tramite criptovalute (come ETH o USDT) sia con carta di credito, offrendo così accessibilità anche ai nuovi utenti del settore. Chi utilizza Best Wallet può accedere a un’integrazione diretta per l’acquisto, la gestione dei token e lo staking in un’unica piattaforma.

Perché Bitcoin Bull sta attirando l’attenzione

Il successo della prevendita, che ha già superato i 6 milioni di dollari, è il risultato di un mix ben studiato di innovazione, semplicità e strategia. In un momento in cui i mercati sono altamente instabili, Bitcoin Bull si propone come una soluzione per esporre il proprio portafoglio alla crescita di BTC, ma senza dover sopportare le stesse pressioni.

L’idea di ricevere satoshi in airdrop al raggiungimento di specifici traguardi, unita al sistema di burning e alle ricompense da staking, rende BTCBULL una proposta unica nel panorama attuale.

Bitcoin Bull Token è una visione alternativa di come si possa partecipare al mondo del Bitcoin in modo più accessibile, meno stressante e con ricompense concrete.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.