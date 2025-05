Valerio Chiera (Confartigianato Mondovì): "La nostra missione è puntare sui giovani e sul territorio" [FOTO E VIDEO]

"La nostra missione è puntare sui giovani e sul territorio, per continuare a fare dell’artigianato il nostro valore". Questo il proposito col quale il nuovo presidente di Confartigianato per la zona di Mondovì Valerio Chiera ha accolto la designazione arrivata martedì sera nel corso dell’assemblea tenuta presso la sede cittadina dell’associazione di categoria.

Socio della "Bruno Gomme Autoservice Srl” di Mondovì, Chiera succede al past-president Davide Sciandra, acconciatore di Mondovì, socio de “I Capelli Free Style Snc”, che lo affiancherà quale vicepresidente, che ricopre inoltre l’incarico di rappresentante territoriale di categoria. Vicepresidente vicario sarà Pietro Marco Bertolotti, edile, titolare della “Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl”, attualmente anche presidente dell’Area Edilizia di Confartigianato Cuneo.

Proprio ai giovani e all’imprescindibile lavoro da promuovere nelle scuole, "per fare delle nuove leve le nuove risorse", è rivolto il pensiero di Chiera quando guarda al tema dell’innovazione cui anche le aziende di Confartigianato Cuneo sono chiamate a orientarsi per competere su mercati sempre più sfidanti.

"Sono molto felice che il presidente della zona di Mondovì sia un giovane – ha dichiarato la vicepresidente dell’associazione provinciale Daniela Balestra –. Siamo sicuri che ogni iniziativa che porterà verrà accolta con favore da Confartigianato. Sicuramente abbiamo voglia di coinvolgere quelli che sono i nuovi associati. Queste occasioni sono molto preziose per fare squadra e stringere rapporti con quelle che sono le amministrazioni e le istituzioni del territorio".

"Siamo al terzo rinnovo dei presidenti di zona – le ha fatto eco il presidente provinciale Luca Crosetto –. Saranno dodici momenti assembleari coi quali andremo a nominare i nuovi presidenti, i vice e soprattutto i capi categoria, che all’interno delle altrettante zone in cui è organizzata in provincia l’associazione ne formano lo zoccolo duro. Queste serate servono per guardare al futuro e alle tante iniziative che Confartigianato vorrà mettere in campo nei prossimi anni per per parlare di quei temi che, come la digitalizzazione e la sostenibilità, oramai sono argomenti quotidiani anche per le piccole imprese, per accompagnare le aziende e cercare insieme a loro di risolvere le problematiche".