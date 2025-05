Beviamoci su: da venerdì 23 maggio a Bra torna “Aperitivo in consolle”

Vent’anni e… sentirli a tutto volume. A Bra è tempo di “Aperitivo in Consolle”, un nome un programma per l’evento dedicato alla magica combo drink-musica. Ogni edizione è stata un successone, quindi a naso ci vien da pensare che anche stavolta ci sarà un sacco di bella gente.

Protagonista indiscusso resta l’aperitivo, inteso come momento autentico di incontro e scoperta. Quindi preparatevi: nei locali coinvolti (sia storici che new entry) troverete cocktail e creazioni gastronomiche pensate per raccontare un’identità e contribuire a un itinerario di sapori che valorizza la scena locale. Ma senza musica che festa sarebbe? Tristissima, ve lo diciamo noi. Ecco perché non mancherà la line up musicale, pennellata per dare lo sprint alla vostra serata.

Ora che vi abbiamo gasati abbastanza, prendete il calendario dello smartphone e piazzateci su una bella notifica attiva dal 23 maggio per sei appuntamenti in programma ogni venerdì dalle 19 alle 24, che animeranno la bella stagione braidese con un format che evolve, mantenendo però saldo il suo DNA, come recita il motto del 2025: «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi».

La musica sarà trasmessa in contemporanea in tutti i locali aderenti dal cortile di BraOnTheRocks, cuore sonoro dell’iniziativa. Per cinque venerdì, il pubblico potrà immergersi in DJ set di qualità, selezionati per offrire un sound vario, curato e coinvolgente, capace di accompagnare ogni momento dell’aperitivo con stile e coerenza. Ogni venerdì una proposta musicale inedita, per accontentare gusti diversi e mantenere viva l’atmosfera. Un unico sound, tante esperienze: la città si muove a tempo, ma ogni locale mantiene la propria anima.

La sesta e ultima serata porterà la musica dal vivo per le strade, offrendo un’esperienza wow, da condividere con amici, partner, amici speciali, amici immaginari e compagnia cantante (è proprio il caso di dire).

Insomma, tutti appuntamenti bellissimi e un finale in grande stile, perché gli anniversari vanno celebrati a dovere, e quando c’è da celebrare c’è da brindare. Oh, sempre responsabilmente!