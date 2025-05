Domenica 25 maggio il treno storico torna ad animare la Val Tanaro e la tappa alla stazione di Ceva sarà particolarmente suggestiva. Il treno arriverà a Ceva da Torino alle ore 10.03 e ripartirà alle 10.23. In questo lasso di tempo verrà agganciata la locomotiva a vapore che accompagnerà i turisti fino a Ormea.

I fotografi, le associazioni di promozione turistica e territoriale e i curiosi potranno vedere con i loro occhi questo mezzo di trasporto capace di portare in un viaggio, metaforicamente, a ritroso nel passato.

"Siamo molti felici di ospitare questa tappa. Il treno storico è una tradizione ormai di lunga data per la nostra città e il fatto che proprio qui venga agganciata la locomotiva a vapore ci onora e ci coinvolge come comunità", dichiara l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato.

Che aggiunge: "Ringraziamo l'associazione D'Acqua e di Ferro per l'organizzazione e insieme a loro tutti coloro che rendono possibile il treno storico: i Comuni di Ormea, Bagnasco e Nucetto, il Ministero della Cultura, l’Unione Europea e la cornice in cui questo è inserito, il progetto Pnrr “Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro”. Vedere la locomotiva a vapore è un'emozione per grandi e bambini, una magia che sembra uscita direttamente da un film".