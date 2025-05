L’Asl Cn2 presenta il bilancio annuale delle proprie attività di ricerca e progettazione

Martedì 27 maggio 2025 nell’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno si svolgerà l’evento “Ricerca Clinica e Progettazione nell’ASL CN2”, diventato un appuntamento annuale dell’ASL CN2 per approfondire e presentare le proprie attività di ricerca, progettazione e innovazione.

L’incontro, organizzato con la responsabilità scientifica della dottoressa Giuliana Chiesa (Responsabile della Struttura Progetti, Ricerca e Innovazione dell’ASL CN2), si pone l’obiettivo di informare colleghi e cittadini e promuovere un aperto confronto sui temi trattati.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione dei risultati della ricerca clinica aziendale, con un focus specifico che quest’anno è dedicato alla Medicina Interna. Il pomeriggio si svolgerà all’insegna dell’Innovazione e ospiterà diversi interventi su progetti di Intelligenza Artificiale, approfondendo anche gli aspetti etici.

“Questa giornata rappresenta un momento importante per condividere con colleghi e stakeholder il percorso che l’ASL sta portando avanti in ambito di ricerca e innovazione. Abbiamo scelto di dedicare il focus clinico di quest’anno alla Medicina Interna, ambito che rappresenta il cuore della complessità assistenziale e che, come tutte le specialità, beneficia dei risultati della ricerca applicata. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare alcune delle nostre progettualità più rilevanti, inclusi i programmi europei in cui siamo coinvolti e le attività finanziate grazie alle risorse che siamo riusciti ad attrarre sul nostro territorio” spiega la dottoressa Giuliana Chiesa. “Il pomeriggio sarà dedicato ai temi dell’Intelligenza Artificiale, con un confronto aperto su potenzialità e implicazioni etiche. Sarà anche l’occasione per presentare alcune delle sperimentazioni che da un paio d’anni stiamo conducendo in questo ambito, con l’obiettivo di esplorare applicazioni concrete a supporto dell’attività clinica e organizzativa”.

Il convegno, aperto a tutti e a partecipazione gratuita, è accreditato ECM. Le iscrizioni sono aperte sul sito: www.formazionesanitapiemonte.it .

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium, l’ospedale “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di ricerca e formazione per i professionisti del settore sanitario e non solo.