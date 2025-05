Mondovì: venerdì 6 giugno si presenta "La donna della mansarda" di Davide Longo

Venerdì 6 giugno alle 18, presso la Sala delle conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì, si terrà la presentazione del libro La donna della mansarda di Davide Longo, pubblicato da Einaudi. L’evento è organizzato da librerie.coop Mondovì.

Dal vincitore del Prix du Polar Européen 2024, ecco un nuovo capitolo delle storie di Arcadipane e Bramard, in un thriller che unisce intrigo familiare e fosche atmosfere torinesi.

Nel 2013, mentre Arcadipane e Bramard indagano su un omicidio nel cuneese, a Torino si consuma un mistero. Nita, una donna di trentasette anni conosciuta come una delle artiste più celebri al mondo, lascia il suo appartamento, carica in auto una borsa contenente trecentomila euro e scompare nel nulla. Al secolo Maria Pia Biancamano Bottero, la donna viveva da anni in una sorta di reclusione volontaria nell’attico del palazzo di famiglia, un’imponente costruzione triangolare progettata dal suo bisnonno architetto. Il caso viene riaperto quando Muriel Gallirossi, amica fidata, contatta Bramard sostenendo che Nita sia stata assassinata. Ha inizio un’indagine che conduce Bramard e Arcadipane a esplorare gli aspetti più oscuri di Torino, tra dettagli inquietanti come i quadri dell’ultima mostra di Nita, i misteri del palazzo in cui viveva e le complesse vicende che hanno segnato la famiglia Biancamano Bottero negli ultimi due secoli.

Davide Longo, nato a Carmagnola nel 1971, è insegnante e scrittore per la radio, il cinema, il teatro e la carta, ed è docente della Scuola Holden. Ha esordito con Marcos y Marcos, per poi pubblicare con Fandango e NN editore. Feltrinelli ha iniziato la serie di gialli di Bramard e Arcadipane, ora edita da Einaudi.

I posti sono limitati: è gradita conferma all’indirizzo email libreria.mondovi@librerie.coop.it