Cannabis light fuorilegge: arrestato il segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino [VIDEO]

Questo pomeriggio il segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino è stato arrestato e condotto in Questura dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light nella sede della formazione politica.

"Il Decreto sicurezza – si legge in un comunicato di Radicali Italiani – ha infatti equiparato la cannabis light, sostanza senza effetti psicotropi, che fino a poche settimane fa si vendeva in diversi negozi e tabacchini, alla cannabis con Thc. L’obiettivo della disobbedienza civile del nostro segretario, che ora rischia fino a vent’anni di carcere, è quello di smantellare questa norma liberticida innanzi alla Corte costituzionale. Non ci fermeremo di fronte a norme che stanno lentamente rendendo il nostro Paese una democratura, continuando a mettere a disposizione il nostro corpo e la fedina penale per difendere lo Stato di diritto”.

GUARDA IL VIDEO