Giordana: "In nome della Resistenza e della Costituzione perché non si condanna la sindaca di Merano?"

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana commenta i fatti che nei giorni scorsi hanno avuto come protagonista la neo eletta sindaca di Merano Katharina Zeller, al centro di una viva polemica per non aver accettato di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia di passaggio delle consegne.

Una vicenda che spinge il primo cittadino del piccolo centro della valle Gesso ad avanzare un polemico confronto con la posizione da lui assunta – e che tante critiche gli attirò – nei giorni che precedettero la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione, da lui tacciata di essere "divisiva".

"In nome dei sacri principi della Resistenza e della Costituzione - scrive infatti Giordana -, noi amministratori cuneesi siamo d’accordo a condannare il comportamento anti italiano della sindaca di Merano che rigetta il Tricolore? Siamo d’accordo di ritenere divisivo anche chi si ritiene sud tirolese anziché dichiararsi italiano altoaltesino?

E’ un fatto politico, e allora, sull’esempio di quanto è stato fatto contro il sindaco di Valdieri in occasione della polemica strumentale sulla mancata unità della popolazione nella celebrazione congiunta della lotta di Liberazione e della Costituzione, perché l’Anpi, la sindaca di Cuneo e quella di Borgo San Dalmazzo, nonché i sindaci di Alba, Mondovì, Saluzzo eccetera non presentano un ordine del giorno di condanna contro chi divide ancora gli Italiani?

Il Tricolore rifiutato a Merano, che è il simbolo dei valori fondanti della Repubblica Italiana, è testimonianza viva dell’unità nazionale.

Porta con sé il sacrificio di chi ha costruito la nostra libertà e indipendenza. Su da bravi - conclude -, datemi una risposta e spiegatemi che ho torto".