Prevenzione cardiovascolare: a Saluzzo visite gratuite in diabetologia

In occasione dell'(H) Open Day Prevenzione Cardiovascolare promosso dalla Fondazione ONDA che si terrà il 27 maggio, la Struttura complessa Diabetologia Territoriale dell'ASL CN1 metterà a disposizione un medico specialista e un infermiere per fornire un colloquio alla popolazione in merito ai fattori di rischio per la prevenzione delle malattie cardiovascolari (alimentazione, stili di vita, aderenza terapeutica).

Nel corso del colloquio verranno rilevati alcuni parametri utili alla prevenzione (pressione arteriosa, glicemia, saturazione) e calcolate l'indice di massa corporea.

Dove recarsi: Ambulatorio SC Diabetologia/Endocrinologia, Ospedale di Saluzzo – secondo piano (ala vecchia)

Modalità di accesso: dalle ore 15 alle ore 17, con accesso libero (non è necessaria la prenotazione) e senza impegnativa del Medico Curante. La prestazione è gratuita.