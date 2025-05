Unione Montana Valle Maira: contributo per le spese di trasporto degli studenti delle superiori

L’Unione Montana Valle Maira ha deliberato di assegnare un contributo per le spese di trasporto sostenute dagli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado nell’anno scolastico 2024/2025, residenti nei comuni facenti parte dell’Unione Montana, quantificato sulla base della spesa dichiarata e documentata da ciascun richiedente, per l’importo eccedente la spesa di € 640,00.

Le domande per l’accesso al contributo dovranno pervenire all’Unione Montana Valle Maira - Via Torretta n. 9 - 12029 San Damiano Macra, anche per posta elettronica all’indirizzo segreteria@unionemontanavallemaira.it, entro il 4 Luglio 2025.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici (tel. 0171/90.00.61)