Amico Sport, 30 anni e non sentirli: sabato pomeriggio la grande festa a San Rocco Castagnaretta

Sabato 24 maggio sarà una giornata di festa per Amico Sport, associazione che opera dall'ormai lontano 1994 nel Cuneese con l'obiettivo di promuovere attività ludico – ricreativo – sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva, indipendentemente da età anagrafica, capacità o tipo di disabilità.

30 anni e non sentirli: tre decenni di attività inclusiva scanditi da innumerevoli momenti di amicizia e condivisione.

Amico Sport, che conta oltre 140 volontari e 160 atleti ed atlete speciali, dà appuntamento al pomeriggio di sabato, a partire dalle 17, in Corso Francia 213 a Cuneo (San Rocco Castagnaretta) per celebrare l'importante traguardo raggiunto. La festa sarà anche occasione per inaugurare l'ultima parte della sede dell'associazione. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con CSV Società Solidale ETS.

La presidente di Amico Sport Cristina Bernardi non nasconde orgoglio ed emozione in vista dell'evento di sabato: "Festeggiamo ufficialmente questo trentennale con un po' di ritardo. Avremmo dovuto farlo già a dicembre ma abbiamo preferito attendere la fine di una stagione sportiva che ci ha dato tante soddisfazioni, a partire dalla partecipazione delle nostre atlete Sonia e Valentina ai Giochi mondiali svoltisi in Piemonte, oltre alle attività che proseguiranno ancora. Sono e saranno coinvolti tanti ragazzi in attività inclusive dove è prevista la partecipazione non solo di atleti con disabilità intellettivo-relazionale ma anche atleti partner. Inoltre c' è un sempre maggiore coinvolgimento territoriale da parte di realtà sportive che ci invitano. Con loro riusciamo a realizzare una rete per dare vita a momenti di incontro e confronto reciproci. Penso al Pedona Calcio, Aster Cheer, Sportime, società di pallavolo maschili e femminili, di basket, di tennis con il Country Club ed altre ancora. Non possiamo che essere soddisfatti, la nostra società nasce per attivare diverse forme di inclusione attraverso lo sport e si sta diffondendo a macchia d'olio. Sarà la festa dei nostri ragazzi e l'abbiamo impostata seguendo il loro desiderio, con danze, animazione, balli, musica e tanta allegria. Potremo anche contare su un importante coinvolgimento istituzionale con il Comune di Cuneo, la Provincia, il Comune di Borgo San Dalmazzo, il CONI, Sport e Salute, la Fondazione CRC ed inaugureremo la nuova tettoia del nostro padiglione, un regalo che ci siamo fatti".