AC Bra: i tifosi sollecitano società e Comune sulla questione stadio

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della tifoseria organizzata dell'AC Bra.

“Alla cortese attenzione dell’AC Bra e Comune di Bra

A oltre un mese dalla conclusione trionfale della stagione dell’A.C. Bra, non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali in merito all’impianto che ospiterà la squadra nella prossima stagione di Serie C.

Ci preme sottolineare, tuttavia, che ciò che più ci sta a cuore è la totale assenza di aggiornamenti riguardanti i lavori di adeguamento dello stadio di Bra. In città si rincorrono molte voci, e proprio per questo riteniamo sia giunto il momento di ricevere risposte chiare e definitive: dove si giocherà il prossimo campionato? Quali interventi sono previsti sullo stadio cittadino? Quando inizieranno e in quali tempi verranno conclusi?

Ricordiamo a tutti che, qualora Bra dovesse finalmente dotarsi di un impianto all’altezza, fruibile anche per altre iniziative e manifestazioni, ciò sarà anche grazie al nostro impegno e alla nostra costante attenzione.

Chiediamo dunque con forza risposte certe in tempi brevi e ribadiamo una richiesta che avanziamo da tempo: l’adeguamento dello stadio deve includere un settore espressamente dedicato a noi!”