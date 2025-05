Arrampicata sportiva: le cuneesi Tesio e Daziano al via della terza prova di Coppa del Mondo Boulder

Sette alfieri italiani nella terza prova di Coppa del Mondo Boulder, ospitata all’USA Climbing Training Center di Salt Lake City.

Saranno 57 le specialiste dei blocchi in gara, tra cui le nostre 5 portabandiera FASI: la monregalese Giorgia Tesio, Giulia Medici, la chiusana Irina Daziano, Francesca Matuella e Camilla Moroni, forte dell’emozionante bronzo conquistato in terra brasiliana.

Dopo l’assenza in Sudamerica assisteremo al ritorno in World Cup Boulder di alcune atlete che disputano anche le prove di Coppa del Mondo Lead: l’americana Annie Sanders, oro a Keqiao, la giapponese Miho Nonaka e l’ australiana Oceania Mackenzie, rispettivamente 5° e 8° in Cina.

Non mancherà il quartetto di potentissime atlete giapponesi che hanno occupato metà della rosa delle finaliste di Curitiba: Sekikawa, Nakamura, Ito e Matsufuji.

Nella compagine maschile sono 66 gli atleti in gara, fra cui gli azzurri Nicolò Sartirana e Niccolò Antony Salvatore, che puntano con grinta ad un upgrade delle loro prestazioni.

Il francese Schalk e il giapponese Narasaki, rispettivamente argento e bronzo a Curitiba, ambiscono a salire più in alto sul podio, ma l’altro nipponico Anraku non pare intenzionato a svestire i panni del leader assoluto di Coppa del Mondo Boulder, dopo i 2 ori di Keqiao e Curitiba, intervallati da un oro anche in World Cup Lead a Wujiang.

Il programma di gara

- Venerdì 23 maggio alle ore 17.00 (ora italiana) si svolgeranno le qualifiche femminili (in un unico gruppo), mentre alle ore 00.30 avranno luogo le qualifiche maschili (in 2 gruppi).

- 24 maggio alle ore 18.00 si disputerà la semifinale femminile e gli spettatori italiani dovranno restare svegli fino all’1.00 per assistere all’emozionante finale.

- Domenica 25 maggio stessi orari per la competizione maschile: ore 18.00 per la semifinale e ore 1.00 per l’attesissima finale, che chiuderà un’altra appassionante tappa mondiale.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, sognando grandi emozioni come quelle provate lo scorso weekend nella tappa brasiliana!