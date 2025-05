Il nuoto artistico nazionale approda a Cuneo: al via gli Assoluti Estivi Herbalife

Il nuoto artistico nazionale approda a Cuneo, che da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno diventerà la capitale italiana della disciplina con gli Assoluti Estivi Herbalife 2025. L’imponente Stadio del Nuoto è pronto ad accogliere l'élite nazionale per quattro giorni di gare ad altissimo livello.

I numeri parlano chiaro: saranno 250 atleti iscritti di 35 società a prendere parte all’importante evento e tutte le finali saranno visibili in diretta su Rai Play e Rai Sport HD.

Il programma si apre venerdì 30 maggio con la finale acrobatica alle ore 19:00 in diretta su Rai Play, con replica su Rai Sport alle 07:30 del giorno seguente. Sabato 31 maggio sarà la volta delle finali dei doppi femminili e mixed, con inizio alle 17:40 su Rai Play e alle 18:20 su Rai Sport (in differita alle 01:00). Domenica 1° giugno si partirà alle 9:20 con la finale a squadre, seguita alle 12:00 dai singoli femminili e maschili, trasmessi in contemporanea su Rai Sport e Rai Play.

Le eliminatorie non sono da meno in termini di partecipazione: si contano 53 singoli femminili, 12 maschili, 39 doppi femminili, 10 misti, 17 squadre e 17 esercizi acrobatici. Un parterre di alto livello che promette emozioni forti e un confronto serrato per i titoli nazionali.

Sarà un appuntamento imperdibile frutto della solida sinergia tra la Federazione Italiana Nuoto, il suo Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e la preziosa collaborazione della società CSR, che ha contribuito in modo determinante all’organizzazione locale.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO