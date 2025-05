A Dogliani e Farigliano “Fiume di acqua e di fango”: due mostre realizzate dagli studenti per ricordare l'alluvione del 1994

Al termine del corrente anno scolastico 2024/25, i tradizionali momenti di presentazione finale delle attività didattiche degli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani diventano l’occasione per restituire il lavoro realizzato per il progetto didattico “Fiume di acqua e di fango” in memoria del 30° anniversario dell’alluvione del 5-6 novembre 1994.

Il referente del progetto, il prof. Claudio Daniele, docente di IRC e direttore dell'Ufficio Scuola della Diocesi di Mondovì, ha coordinato i contatti sul territorio e la programmazione delle attività. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Diocesi di Mondovì, con il patrocinio dei Comuni direttamente colpiti dall’alluvione e il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato del territorio.

La visione dello spettacolo, curato dal Centro Asteria di Milano a fine ottobre 2024, ha avviato le attività che sono proseguite con un lavoro di conoscenza e di analisi dell’evento alluvionale svolto dagli alunni dei vari ordini di scuola, al fine di diffondere la memoria e di sensibilizzare le nuove generazioni delle zone colpite dall’alluvione. Con gli elaborati prodotti (disegni, testi e video) vengono allestite due mostre presso gli spazi pubblici del territorio, al fine di presentare gli esiti del progetto ai genitori e a tutta la cittadinanza.

La prima mostra “Fiume di acqua e di fango” sarà inaugurata giovedì 29 maggio 2025, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” di Farigliano e presenterà i lavori svolti dagli alunni della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Farigliano. L’esposizione resterà aperta fino a sabato 7 giugno 2025 nei consueti orari di apertura al pubblico della Biblioteca.

La seconda mostra, sempre dedicata all’alluvione, sarà allestita nel corridoio del secondo piano del Palazzo Comunale di Dogliani e lungo il ponte di ferro tra via Rovere e viale Roma sul torrente Rea a Dogliani. L’inaugurazione presso il Palazzo Comunale di Dogliani e poi sul ponte di ferro si terrà martedì 3 giugno 2025, a partire dalle ore 10:00. A seguire, verso le ore 11:00 circa, nel cortile interno della sede dell’Istituto Comprensivo si svolgerà la presentazione finale delle attività didattiche, alla presenza degli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. La mostra allestita nel Palazzo Comunale sarà visitabile negli orari di servizio degli Uffici fino al 15 giugno 2025, con aperture straordinarie al pubblico in occasione della “Fiera della ciliegia”, previste per sabato 14 giugno 2025 (pomeriggio, ore 15-18) e domenica 15 giugno 2025 (mattino, ore 9-12, e pomeriggio, ore 15-18).

Nella serata di giovedì 5 giugno 2025, alle ore 20:30, nella Biblioteca Civica di Farigliano è fissata, invece, la consueta presentazione finale delle attività da parte degli alunni e dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

Durante le due presentazioni di Dogliani e Farigliano sono previste la consegna del patentino per lo smartphone agli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria e la premiazione dei disegni vincitori del concorso del Lions International “Un Poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Carrù-Dogliani. Sarà presentato anche il progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello” con gli elaborati più significativi delle classi seconde e illustrati i principali progetti finanziati dal PNRR. Si terranno anche brevi esibizioni musicali e canore curate dagli alunni di brani studiati in corso d’anno.

In occasione delle feste di fine anno è prevista anche la presentazione dei lavori realizzati sul tema dell’alluvione dagli alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Piozzo, negli spazi dei rispettivi plessi, con appuntamenti fissati per martedì 27 maggio, alle ore 16:30, nella Scuola Infanzia e venerdì 30 maggio, alle ore 17:00, nella Scuola Primaria.