Bra, i cartelli ambientali dei ragazzi, uno spot per cura e rispetto

L’educazione all’ecologia ed il rispetto di ciò che la natura ci ha regalato a piene mani nascono a scuola. Ne sono convinti a Bra dove si mantiene viva l’idea dei cartelli di sensibilizzazione ambientale, realizzati direttamente dalle mani dei ragazzi, che nell’occasione hanno evidenziato anche qualità artistiche non indifferenti.

In particolare, i disegni dimostrano una grande attenzione dei giovani verso il problema della tutela delle aree comuni, cosicché sono stati riprodotti ed affissi, tra l’altro, nei giardini di piazza Roma.

Tutto nacque da un progetto dell’Amministrazione comunale nell’ambito della serie di iniziative definite nel programma “Chiamata alle A.R.M.I.! - Ambiente e Rifiuti: Miglioriamoli Insieme!”. Così fu lanciato un contest riservato ai disegni degli studenti delle scuole primarie e medie cittadine che esprimessero il tema del decoro e la tutela delle superfici pubbliche, per ripensare gli spazi di tutti come un’estensione di casa propria. Alla fine, le opere vincenti, in collaborazione con Novacoop, diventarono i cartelli che ora sono sotto gli occhi di tutti.

L’impegno delle nuove generazioni, da semplice partecipazione ad un concorso, è diventato soprattutto un monito ed un momento di riflessione per chi frequenta quegli spazi.

Segnali di facile interpretazione con il logo del Comune di Bra e di Novacoop, per suscitare nei cittadini l’accuratezza che sta alla base del vivere insieme.