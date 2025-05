L’ASCOM di Bra aderisce alla CER Roero: energia sostenibile e vantaggi per imprese e cittadini

L’Ascom di Bra e tutte le società collegate hanno ufficialmente aderito alla CER Roero “Comunità Energetica Rinnovabile Roero”, un’iniziativa innovativa che punta a favorire la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico per privati e imprese.

Grazie alla CER Roero, chiunque sia intestatario di un’utenza elettrica collegata a una delle cabine primarie dell’area di competenza (che comprende al momento ben 79 Comuni, con sette nuove configurazioni di prossima attivazione) può entrare a far parte della comunità, beneficiando di importanti incentivi senza dover cambiare operatore energetico.

Entrare nella CER Roero significa accedere a una serie di benefici concreti:

- Incentivi economici ventennali riconosciuti dal GSE per l’energia scambiata tra i soci.

- Nessun vincolo sul fornitore: non è necessario cambiare operatore né affrontare complicazioni burocratiche.

- Adesione libera e senza rischi, con la possibilità di uscire in qualsiasi momento.

- Attenzione alla sostenibilità e sostegno all’economia locale, grazie alla promozione dell’autoconsumo collettivo.

- Incentivi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici nei Comuni con meno di 50.000 abitanti.

Chi possiede un impianto fotovoltaico o ha intenzione di installarne uno, oltre a continuare a utilizzare la propria energia autoprodotta, riceverà un incentivo aggiuntivo per l’energia consumata contemporaneamente da altri soci della CER.

“Una comunità energetica di territorio è un’opportunità e siamo felici che l’Ascom di Bra l’abbia colta subito e metta a disposizione dei propri associati la possibilità di contribuire alla sfida della sostenibilità energetica, sia ambientale che economica – afferma il presidente della CER Roero, Daniele Demaria –. Aderendo alla nostra comunità energetica si può infatti, senza alcun esborso, contribuire allo sviluppo dell’energia rinnovabile locale ricevendo per questo un contributo a fine anno dal GSE attraverso la CER Roero. Siamo grati alle imprese il cui esempio virtuoso può evidenziare a tutti questa inedita opportunità che i Comuni hanno deciso di rendere disponibile a tutti, anche ai semplici cittadini”.

L’adesione alla CER Roero è infatti una scelta strategica che guarda al futuro dell’energia sostenibile e al contenimento dei costi per imprese e cittadini.

“Non potevamo ignorare un progetto così ben organizzato e virtuoso – dichiarano per Ascom Bra il presidente Giacomo Badellino e il direttore Luigi Barbero –. Siamo convinti che il futuro dell’energia passi attraverso le comunità energetiche rinnovabili. È un’opportunità concreta per le nostre imprese e per il territorio”

L’Ascom avvierà quindi un piano in due fasi: il primo step prevede l’adesione di tutte le realtà direttamente collegate al gruppo Ascom, mentre nella seconda fase si lavorerà alla promozione della CER Roero tra le imprese associate, con incontri informativi nei prossimi mesi per illustrare dettagliatamente le opportunità e i vantaggi dell’iniziativa.

La CER Roero, nata su impulso di 22 Comuni del Roero e con il supporto di numerosi soci fondatori, si sta rapidamente affermando come un modello di sviluppo territoriale virtuoso, basato sulla collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni locali. L’Ascom di Bra invita tutti i propri associati e le imprese del territorio a valutare l’adesione a questa importante iniziativa che non necessità di alcun esborso da parte del socio e valorizza lo scambio virtuale di energia sostenibile locale.

Per informazioni e per partecipare agli incontri, è possibile contattare gli uffici Ascom o visitare il sito web www.ceroero.it.