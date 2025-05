Partecipazione e buoni risultati per il Workshop di aggiornamento sul Codice Appalti organizzato dall’A.I.S.P.A.

Partecipazione ed interesse al Workshop di aggiornamento sul Codice degli Appalti organizzato dall’A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) che si è svolto mercoledì mattina ad Alba, presso la sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba. Si è contata la presenza di tante rappresentanze di enti pubblici, la maggior parte Comuni, da diverse zone della provincia e sono intervenuti sul tema il dott. Bruno Armone Caruso, segretario comunale, e l’avv. Chiara Forneris dello studio Sciolla-Viale di Torino.

"A seguito della pubblicazione del Decreto Correttivo è sorta l’esigenza di riproporre un incontro di approfondimento sul tema. Inoltre, trattando una materia estremamente ampia e variegata, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del Nuovo Codice si ha a disposizione un bagaglio di esperienza maggiore e la possibilità di parlare di casistiche più specifiche» spiega Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A. - I due relatori sono professionisti che lavorano quotidianamente sul campo e l’hanno dimostrato: oltre alla spiegazione “pura”, si è assistito a diversi momenti di confronto tra di loro e con il pubblico stesso, che ha partecipato in maniera proattiva".

Continua Gasco: "Vorrei ringraziare sentitamente la Banca d’Alba per averci permesso di organizzare l’evento in una zona, quella dell’albese, dove l’associazione mancava da qualche anno, consentendoci di espletare la nostra ‘mission’ in maniera più capillare possibile. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il supporto; ai colleghi del Direttivo e tutti i volontari che lavorano e si adoperano nell’organizzazione di questi eventi".