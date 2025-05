Festa per i 50 anni del circolo Acli di Santa Croce Cervasca

Domenica 18 maggio il circolo Acli di Santa Croce di Cervasca del presidente Alessandro Andreis ha festeggiato i suoi primi 50 anni di vita, con una bella festa e un pranzo conviviale a cui hanno partecipato oltre 80 soci.

Presenti i due sindaci, Enzo Garnerone di Cervasca e Danilo Bernardi di Vignolo, e per rappresentare le Acli provinciali cuneesi il consigliere regionale e nazionale Pietro Carluzzo, coordinatore del Gruppo Giovani delle Acli di Cuneo, che ha consegnato al circolo una targa ricordo e nel suo breve intervento ha ricordato l’importanza del coraggio e della passione con cui le persone si dedicano al volontariato, “fondamentali in un mondo complicato come quello di oggi”.

La costruzione, tuttora sede del circolo Acli di Santa Croce di Cervasca, in via Luigi Einaudi 10 accanto al campo sportivo, venne eretta proprio nel 1975 e rappresenta la storia di un circolo che conta 300 tesserati ed è molto attivo su un territorio che comprende due realtà comunali su cui è suddivisa la popolosa frazione.

Auguri da parte di tutto il consiglio direttivo delle Acli provinciali cuneesi e del presidente Elio Lingua a questo importante circolo Acli, che nella prima settimana di settembre vivrà il momento della festa di San Magno, evento al quale collaborano molti volontari e, per fortuna, molti giovani, come testimoniato dalla signora Carla Giordano gestrice della locale mescita.