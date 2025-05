Mind of Pepe supera 10 milioni di dollari mentre la fine della presale si avvicina

Durante gli ultimi giorni, il settore delle crypto con IA ha attirato l’attenzione grazie al successo di alcuni progetti emergenti. In particolare, MIND of Pepe ha superato la soglia dei 10 milioni di dollari raccolti nella sua prevendita, alimentando l’hype degli investitori.

Infatti, la crypto presale di MIND è vicinissima al lancio ufficiale ed è una delle iniziative più seguite nell’ambito delle crypto IA per il 2025. Questa condizione è dovuta all’interesse crescente verso agenti intelligenti capaci di operare autonomamente nel contesto Web3.

In tal senso, Mind of Pepe si distingue per un’integrazione avanzata di analisi sociali, dati on-chain e meccanismi evolutivi in tempo reale, offrendo un’agente AI in grado di operare in modo strategico. Il successo della presale riflette il clima favorevole che circonda gli asset ad alto potenziale in una fase rialzista del mercato, come dimostrato dal raggiungimento del nuovo ATH da parte di BTC.

Una tecnologia AI costruita per dominare il Web3

MIND of Pepe si fonda su un’architettura avanzata che impiega un grande modello di linguaggio (LLM) addestrato su dati crittografici.

In particolare, questa tecnologia consente all’agente AI di interpretare con precisione il sentiment dei social media e trasformare segnali apparentemente caotici in opportunità d’investimento.

Infatti, l’agente può identificare in anticipo trend emergenti, analizzare flussi di wallet delle cosiddette "whale" crypto, e osservare movimenti rilevanti nelle reti blockchain pubbliche.

Di conseguenza, la combinazione di analisi semantica vettoriale e la generazione aumentata da recupero (RaG) forniscono un vantaggio informativo sostanziale rispetto ad altri strumenti disponibili nel settore.

Quindi, MIND of Pepe non si limita all’osservazione passiva: grazie all’integrazione diretta con exchange decentralizzati e pool di liquidità, l’agente sarà in grado di effettuare azioni autonome di acquisto o vendita, eseguendo strategie in tempo reale basate sui segnali rilevati.

In aggiunta, l’accesso alla dashboard del Terminal da parte dei titolari di token offrirà piena trasparenza e personalizzazione. Infatti, sarà possibile osservare le decisioni dell’agente, tracciare le operazioni e impostare criteri operativi individuali.

Infine, l’architettura modulare dell’ecosistema MIND permette l’espansione futura verso ulteriori applicazioni, tra cui bot automatizzati e strumenti analitici per investitori esperti. Una serie di funzionalità aggiuntive che potrebbero arricchire ancor di più l’offerta di mercato dell’ecosistema così come l’utility del token MIND.

Dunque, tutti questi elementi concorrono a rendere MIND of Pepe una delle piattaforme più promettenti nell’intersezione emergente tra i settori emergenti dell’IA e della finanza decentralizzata.

Anche per questo, diversi influencer del mondo crypto hanno preso in considerazione l’offerta di mercato di questo progetto. In particolare, molti youtuber famosi hanno parlato delle potenzialità del token MIND e delle sue utility nell’ecosistema.

La FOMO per MIND

Durante il mese di maggio 2025, l’hype per questa crypto sta aumentando sempre di più. Infatti, la prevendita terminerà tra circa una settimana, e quindi l’aumento della FOMO sta alimentando una vera e propria corsa agli ultimi token prima del lancio ufficiale.

Infatti, molti crypto investors non vogliono mancare l’opportunità di acquistare il token MIND a un prezzo vantaggioso. Infatti, il valore attuale di 0,0037515 dollari per token rappresenta una soglia d’ingresso inferiore rispetto a quella che sarà presumibilmente registrata al momento del listing ufficiale.

Infatti, l’interesse del pubblico, combinato con l’andamento positivo del mercato crypto, suggerisce una potenziale rivalutazione significativa.

Inoltre, gli holder di MIND possono già beneficiare del meccanismo di staking attivo durante la stessa fase di prevendita, con un rendimento annuale (APY) molto competitivo, un fattore che incentiva ulteriormente la partecipazione anticipata.

In aggiunta, l’accessibilità del progetto è un altro punto di forza: il token può essere acquistato direttamente tramite il sito ufficiale del progetto, utilizzando ETH, USDT, BNB o anche carte bancarie.

In alternativa, è possibile procedere all’acquisto tramite l’app Best Wallet, che consente di monitorare in tempo reale il valore degli asset in portafoglio in attesa del Token Generation Event.

In generale, la combinazione di caratteristiche come la semplicità di accesso, i benefici immediati per gli early adopters e le prospettive di crescita esponenziali hanno reso la prevendita di MIND of Pepe una delle più seguite della stagione.

Di conseguenza, qualora il progetto mantenesse le promesse attuali, l’orizzonte di un 100x con il listing non è più considerato una semplice ipotesi, ma una concreta possibilità che attrae l’attenzione sia degli investitori esperti che dei nuovi partecipanti al mercato.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.