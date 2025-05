Verso l'assemblea, il presidente di Btm Alberto Osenda: "Sarà una giornata di condivisione, socialità, premiazioni ed eventi per tutta la Comunità" [VIDEO]

Domenica 25 maggio 2025 Carmagnola ospiterà l’attesa Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banca Territori del Monviso (BTM). Un evento centrale nella vita della Banca, che quest’anno assume un significato ancora più profondo perché si celebreranno i 25 anni dalla fusione delle ex Casse Rurali e Artigiane di Sant’Albano Stura e Casalgrasso, nonché i 3 anni dalla nuova denominazione “BTM”.

L’Assemblea si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 in piazza Bobba, in una tensostruttura ampia e confortevole. I Soci, che nel 2024 hanno traguardato le 10.000 unità, esamineranno e voteranno il Bilancio 2024, alcune modifiche allo Statuto Sociale e condivideranno i nuovi obiettivi strategici della Banca. Sarà presente anche l’Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Centrale, Sandro Bolognesi, a testimonianza dell’attenzione del Gruppo per i territori e per le realtà cooperative che, come BTM, li rappresentano e presidiano.

“Celebriamo un anniversario importante, ma soprattutto un percorso costruito su fiducia e partecipazione. L’Assemblea dei Soci è un momento centrale nella vita della nostra banca cooperativa, dove la democraticità del sistema capitario prende sostanza ed in cui la nostra identità si esprime al massimo: una Comunità che si ritrova, condivide e guarda avanti insieme” afferma Alberto Osenda, Presidente di BTM.

Con un utile netto di 14,2 milioni di euro (+30% rispetto al 2023), fondi propri a 110,8 milioni, e un CET 1 Ratio del 27,15%, BTM presenta il miglior bilancio della sua storia. In crescita anche la raccolta totale, che supera 1,5 miliardi di euro, e gli impieghi, aumentati di circa 20 milioni di euro, si sono attestati a 576 milioni, con masse intermediate che complessivamente superano i 2,1 miliardi di euro.

“Questi risultati dimostrano che un modello di banca mutualistica, se ben gestito, può essere solido, inclusivo, sostenibile e anche profittevole. Abbiamo costruito un percorso prudente ma ambizioso, con una squadra coesa e una visione strategica innovativa e condivisa” commenta il Presidente Alberto Osenda.

Nel 2024, la base sociale è cresciuta di oltre 500 nuovi Soci, superando quota 10.000. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani under 30, esentati dal sovrapprezzo di ingresso nella compagine societaria.

Al termine dei lavori assembleari, i Soci potranno partecipare al pranzo sociale, organizzato in Piazza Mazzini dalle 13:30, con un menù ispirato alla tradizione piemontese. L’accesso è riservato ai Soci prenotati presso le filiali, e sarà necessario presentare il badge rilasciato in fase di prenotazione.

Per i figli dei Soci (5-10 anni), sarà inoltre attiva un’area bambini coperta e attrezzata in via Silvio Pellico, dove si terranno attività ludiche, laboratori creativi, baby dance e giochi con educatori professionisti, dalle 11:00 alle 17:00 (prenotazione obbligatoria).

Nel pomeriggio: eventi, cultura e spettacoli aperti a tutti.

A partire dalle ore 15:00, il centro cittadino di Carmagnola si animerà con un programma ricco di eventi, nella suggestiva cornice di piazza Sant’Agostino, offerti per tutti da BTM:

· ore 15:00 – Palco BTM: spettacolo giovani talenti con i vincitori del concorso musicale School Vision di Torino;

· Ore 16:00 – Premiazioni per Soci, giovani meritevoli, Amministrazioni delle sedi storiche della banca e tanti altri. Verrà altresì svelata l’opera d’arte che l’artista Meta-Futurista Marzia Boaglio, socia BTM, ha realizzato per celebrare i “25+3” anni della banca;

· Ore 17:00 – Talk con Andrea Zorzi, ex campione di pallavolo;

· Ore 18:00 – Spettacolo comico con i PanPers, duo satirico tra i più in voga, molto amati dal pubblico italiano.

Nel centro storico saranno inoltre proposti spettacoli itineranti - con le sfilate della White Parade, della Mabò Band e della Brianza Parade Band -, performance artistiche, giochi della tradizione, visite guidate gratuite alle bellezze cittadine. Tutti i musei civici resteranno aperti per l’occasione.

“Non è solo un’Assemblea, ma una giornata di festa che restituisce valore al territorio e alle persone. Mettiamo al centro Soci, famiglie e comunità. BTM è una banca fatta di relazioni che crede fortemente nel valore della prossimità e della condivisione” concludono il Presidente Alberto Osenda e il Direttore Luca Murazzano.