Cuneo Music & Art Festival: le Alpi e le città d’arte della Granda si preparano ad ospitare un ricco programma di appuntamenti dal vivo [VIDEO]

Da giugno a settembre, grandi nomi della musica internazionale, performer e artisti del mondo dello spettacolo saranno i protagonisti delle location più suggestive del Cuneese, esibendosi su palchi all'aperto per regalare divertimento e spensieratezza in scenari alpini unici.

Il Cuneo Music & Art Festival è una rassegna dinamica e in continua evoluzione che raccoglie in un unico calendario gli eventi e le manifestazioni organizzate in tutta la regione. Un'occasione imperdibile per scoprire la vivace offerta estiva del Cuneese, tra arte, natura e grandi spettacoli. Il calendario appuntamenti è consultabile su visitcuneese.it .

Dal 21 al 26 maggio, Cuneo città risuona di musica con il festival Città in Note, che propone un densissimo cartellone di concerti, approfondimenti e convegni; tra gli ospiti: Dardust, La Rappresentante di Lista e la jazzista Francesca Tandoi. Prenderà il via il 31 maggio anche il Voxonus Festival, con numerosi concerti in programma nelle valli e nelle città d’arte del Cuneese, mentre a Busca sono in programma i concerti dell’Associazione Amici della Musica di Busca con Musicaè (6 e 20 giugno in occasione della Festa Internazionale della Musica, con ulteriori date in estate).

Giugno porterà a Savigliano l’Atipico Festival: tre giornate dedicate a concerti e incontri live, tra i quali il talk con Flavia Carlini e il concerto dei Fast Animals and Slow Kids. Da venerdì 30 maggio a sabato 2 giugno, sempre Savigliano renderà omaggio alla cultura argentina con il Cuneo Tango Festival: racconti di immigrazione, spettacoli teatrali, stage e serate di ballo Milonga saranno protagonisti in queste quattro giornate.

Dal 29 giugno al 2 agosto Contaminazioni Festival porterà a Frabosa Soprana, Cuneo e Limone Piemonte appuntamenti di musica, teatro, cabaret e cinema d’autore.

Dal 3 al 30 luglio e i giorni 13, 14 e 15 agosto, lo scenografico rione Piazza di Mondovì ospiterà Piazza di Circo con appuntamenti e spettacoli circensi dedicati a grandi e piccini, per sognare a occhi aperti.

In occasione dei festeggiamenti per il proprio 80° Anniversario, Confartigianato Cuneo porterà nel cuore della città di Cuneo, in piazza Galimberti, grandi artisti della musica e dello spettacolo. Il 17 luglio i protagonisti saranno la pianista Frida Bollani, il comico Gabriele Cirilli, insieme ai cantanti Irene Grandi e Davide Van de Sfroos. Appuntamento con la musica dance, invece, il 18 luglio, quando sul palco di piazza Galimberti saliranno gli Eiffel 65 (ingresso libero con prenotazione obbligatoria).

Sempre piazza Galimberti sarà il palco che ospiterà i concerti proposti dal Comune di Cuneo con i Tiromancino, la band di Federico Zampaglione, che sabato 19 luglio, si esibirà con “La descrizione di un viaggio Tour25”, la nuova tournée live nata per festeggiare il 25° dell’uscita de “La descrizione di un attimo”. Il giorno successivo, domenica 20 luglio, sarà invece la volta di uno tra i più apprezzati gruppi tradizionali salentini, Ariacorte, che ospiterà il frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo e una rappresentanza della Grande orchestra Occitana per un incontro tra la musica da ballo delle Valli D’Oc e i ritmi salentini della Notte della Taranta.

Nel mese di luglio, l’Anfiteatro romano di Bene Vagienna si animerà con gli spettacoli teatrali de Le Ferie di Augusto proposti da Torino Spettacoli, mentre sul palco dell’Anima Festival di Cervere saliranno alcuni grandi nomi della canzone italiana quali Noemi, Nek, Simone Cristicchi, Massimo Ranieri, Marco Masini ma anche i comici Ale e Franz e il sassofonista Jimmy Sax.

La rassegna Suoni delle Terre del Monviso proporrà una frizzante rassegna estiva con: ”Sunrise Quartet en plein air”, concerto immerso nell’anfiteatro alpino al Rifugio Fauniera, il Concerto internazionale del Coro infantile Orfeò Català con la partecipazione dei Piccoli Cantori di Torino, Love Songs a Pian Muné (con un quartetto jazz e un quartetto d’archi), Canzoni Raccolte (un viaggio musicale con Paola Bivona), la Sinfonia n. 9 in Re Minore di Ludwig van Beethoven per coro ed orchestra (nella Cattedrale di Saluzzo il 6 giugno), “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra e i Crossing Sound Trio in “Note d’Amore” (Borgata Paraloup, Rittana). Tra i big, ospiti dei Suoni delle Terre del Monviso, Francesco Gabbani (20 luglio a Sampeyre) e Francesco Renga (31 agosto a Rifreddo).

L’Occit’Amo Festival animerà le valli del Cuneese con spettacoli itineranti, musica folk, balli occitani e grandi concerti, grazie agli spettacoli della Grande Orchestra Occitana, Lou Dalfin e molti altri. Partiti con “Prima d’Oc” a Demonte ad inizio maggio, il Festival continuerà con “Sant Joan” dal 21 al 23 giugno nelle terre del Monviso, per entrare nel cuore dell’estate con gli appuntamenti di luglio ed agosto. A concludere la rassegna, le note occitane a Saluzzo dell’Uvernada, dal 29 ottobre al 2 novembre. Tra gli appuntamenti, da non perdere i concerti occitani in occasione dell’evento Anciué – La Fiera degli Acciugai di Dronero (30 maggio-1° giugno).

Nella suggestiva cornice di Mondovì è in programma il Movì Festival del Wake Up Music Events, il festival musicale dell’estate monregalese che porterà sul palco Rose Villain, la PFM Premiata Forneria Marconi, Elio (fondatore di Elio e Le Storie Tese), Naska e gli artisti della trap night (Nerissima Serpe & Papa V + Fritu, Artie5ive, Niky Savage).

Tra luglio e agosto il Festival Accademie in Valle intratterrà il pubblico con la musica della Banda Osiris, del Duo Fresu - Di Bonaventura, del Piper Trio, della band KhoraKhané, del Gruppo Mediterranea, con l’omaggio a Mina con Elena Giardina, il Trio opera Viwa con “L‘Opera in salotto”, il Ten Strings Duo, la cantante Karima, ma anche Zephyr International Chamber e il Quintetto del Teatro Regio di Torino con la fiaba musicale “Pierino e il lupo”.

Dal 25 al 27 luglio l’affascinante cornice dei Castelli di Lagnasco ospiterà il D’Acord Fest, festival cultural-musicale, con i concerti di Max Casacci dei Subsonica, The Originals (progetto che unisce i membri di Africa Unite e The Bluebeeters) e Anna Castiglia.

Risalendo in quota, verso Limone Piemonte, Terrasole Festival proporrà le piacevoli note dei Lindal (13 luglio), il concerto di Bistrò Dalfin presso il Lago Terrasole il 27 luglio e il concerto di Sergi Llena Mur sul lago, il 2 agosto.

Divertimento assicurato con Attraverso Festival, da luglio a settembre nelle cittadine di Busca e Saluzzo con gli ospiti Stefano Rapone, Andrea Penacchi, Maurizio Lastrico, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Pablo Trincia.

Fondazione Fossano Musica curerà gli spettacoli: Una Voce Sola, Note da Oscar, Napulitanata, Anime Salve (omaggio a Fabrizio de André), Sotto le stelle del jazz (FFM Big Band & Flavio Boltro), Zona H – Horn Ensemble, Via con Me (omaggio a Paolo Conte), La Bohème, Sotto le stelle del jazz (Faculty Concert), Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in un concerto omaggio a Pino Daniele e la Cinematic Night (omaggio al compositore Hans Zimmer). Il Vocalmente – A cappella Festival proporrà invece al pubblico le esibizioni di Maze & VoXes, Ringmaster & Cantus Firmus.

Dal 6 luglio Mirabilia on the road animerà i borghi cittadini sul tema “PEOPLE HAVE THE POWER”, anticipando i grandi appuntamenti in programma tra fine luglio ed agosto con il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2025. Artisti e performer da tutto il mondo si esibiranno in spettacoli on the road di altissimo livello artistico tra Rittana, Savigliano, Busca, Vernante, Chiusa di Pesio, Ceva e Dogliani, per culminare dal 3 al 7 settembre a Cuneo con oltre 45 compagnie da Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile, più di 150 fra repliche, eventi, incontri, laboratori, masterclass e 11 Prime assolute.

Da non perdere, nella ricca programmazione estiva, anche il Concerto Sinfonico di Ferragosto in programma il 15 agosto. "L'evento si svolgerà a Prato Nevoso, nelle Alpi di Cuneo. Come da tradizione, la musica dell'Orchestra B. Bruni verrà trasmessa in diretta nazionale su RAI3 a partire dalle ore 12.55" ha annunciato in conferenza stampa dall'Assessore Regionale alla Montagna Marco Gallo.

A fine estate tornerà il consueto appuntamento con il Roumiage organizzato in occasione dei festeggiamenti per gli incontri Piemonte/Provenza – La Traversado in arrivo a Sancto Lucio de Coumboscuro in Valle Grana con dibattiti, danza e concerti in programma dal 20 al 25 agosto.

Ancora un settembre in musica, a Cuneo, con Connessioni Festival che porterà sul palco del NUoVO la cantante italo-brasiliana Gaia e il cantautore Andrea Cerrato.

Questi e molti altri sono gli appuntamenti, con una programmazione in continua evoluzione.

Le dichiarazioni del direttore dell'Atl del Cuneese Daniela Salvestrin e dell'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

