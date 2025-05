Diano d'Alba, in mostra i lavori degli studenti ispirati all'arte di Emanuele Luzzati

Dopo aver visitato la mostra dell’artista Emanuele Luzzati, presso Palazzo Salmatoris a Cherasco, i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Diano d’Alba, guidati dagli insegnanti hanno realizzato durante l’anno alcuni lavori, ispirandosi all’arte e alla tecnica del grande maestro. Le opere saranno esposte a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, e per l’intera giornata di sabato, presso la tenuta San Sebastiano “Lo Spianamento” di Diano d’Alba, nei seguenti orari: venerdì dalle 14.30 alle 18.00/ sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

La mostra rappresenta la conclusione di un progetto di continuità verticale, svolto dai tre ordini di scuola per quanto riguarda l’aspetto artistico ed espressivo, mettendo in evidenza come le abilità e le competenze artistiche si sviluppino nel tempo; offre inoltre l’opportunità di valorizzare la creatività e l’impegno di tutti gli alunni.

Il coinvolgimento delle famiglie, del Comune e del paese contribuisce inoltre, a creare un senso di appartenenza e di condivisione.

Le insegnanti si ritengono soddisfatte del lavoro svolto: le attività di continuità tra i tre ordini di scuola non solo favoriscono l’incontro tra gli alunni, ma garantiscono un percorso educativo coerente ed efficace, rendendo più fluido e leggero il passaggio all’ordine di scuola successivo.