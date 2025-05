Festa per un Amico: a Fossano musica, arte e ricordi per Bartolo Collo

Una maratona di emozioni, un palco che vibra di affetto e una città che ricorda uno dei suoi spiriti più liberi e appassionati. Venerdì 7 giugno 2025 Fossano ospita la seconda edizione di “Festa per un Amico – Musica, Parole, Immagini e Distillati di Vita”, un’intera giornata in memoria di Bartolo Collo, figura indimenticabile per chiunque lo abbia conosciuto come insegnante, assessore, musicista o semplice compagno di chiacchiere e sogni.

L’appuntamento è al Pappatacho’s BluesBar, in Viale Ambrogio da Fossano 12 (area ASD Autonomi), dalle 14:00 alle 23:30, con 11 band sul palco: da chi lo ha accompagnato nella vita musicale – come i Bart Cafè – a nuove voci che portano avanti lo spirito di condivisione e passione che Bartolo incarnava. Il programma include: Bert & Simon, Bup, Gomma & Enrico, Erica Bertolusso, Graams, Hipocondrya, Losky Bosky, Made In …, Music Italia, e On Time.

Ma quest’anno la festa si arricchisce. Oltre alla musica, spazio anche alle altre grandi passioni di Bartolo: la poesia, la letteratura e le arti visive. Sette associazioni del territorio daranno vita a installazioni, letture, performance e incontri creativi: Bottega di storie e di parole, Cearteperte, Collaboratorio APS, Dreaming In Art, Granda in Rivolta, La Bella st’azione e Tralarte.

E come ogni festa che si rispetti, non mancheranno gusto e convivialità: birra alla spina, panini, patatine e specialità locali, in una proposta enogastronomica pensata per accompagnare ogni nota e ogni parola. Il tutto con il supporto in diretta di Radio TRS – FM 104.800.

L’ingresso è libero, le emozioni assicurate.

Una giornata in cui il ricordo si fa presenza viva, collettiva e condivisa. Perché Bartolo Collo – insegnante, filosofo, artista, fondatore della PAMM e voce del “Trio illogico” – continua a vivere nel cuore e nella voce di chi ha scelto di trasformare il dolore in bellezza.