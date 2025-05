Festival Funamboli di Mondovì: arrivano le libertà nella fede, nel giornalismo e nel cinema

Dopo il successo raccolto con Paolo Roversi, Mauro Corona ed Enzo Bianchi, il Festival Funamboli torna ad animare Mondovì nel weekend del 2 giugno. La libertà, filone portante dell’edizione 2025, torna prepotentemente sulle scene declinata attraverso la libertà interiore, la libertà nel giornalismo e la libertà nel cinema.

Prosegue il viaggio alla scoperta di ciò che ci rende essere umani consapevoli e capaci di prendere decisioni per noi stessi, per il nostro sentire e per la società in cui viviamo. A parlarne con Gli Spigolatori saranno il giornalista e maestro Alex Corlazzoli, la scrittrice Mariapia Veladiano, la giornalista Valentina Zavoli e il regista de Il vento fa il suo giro, Giorgio Diritti.

Venerdì 30 maggio alle ore 21, presso il chiostro della Cattedrale, verrà ufficialmente presentato il libro “Diario da un monastero” di Alex Corlazzoli. A dialogare con lui sulla tematica “La libertà interiore”, due ospiti d’eccezione: Mariapia Veladiano e Fratel Emiliano Biadene, priore della comunità monastica di Cellole di San Gimignano (SI).

Sabato 31 maggio alle ore 18 presso il Museo della Ceramica Valentina Zavoli (figlia del compianto Sergio) ripercorrerà l’immenso lascito del padre e rifletterà sulla tematica “La libertà nel giornalismo”.

Martedì 3 giugno alle ore 20.45 presso il Museo della Ceramica proiezione del film “L’uomo che verrà” di e con Giorgio Diritti, ispirato alla Strage di Marzabotto, alla vicenda della famiglia Cervi e alle stragi e agli atti di rappresaglia nazifascista della Seconda guerra mondiale.

L’edizione 2025 di Funamboli, dedicata a “Libertà&Liberazione”, proseguirà fino al 24 giugno con numerosi appuntamenti. Libertà è partecipazione.