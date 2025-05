La TV che racconta il presente: domani a Dogliani la 2ª giornata del Festival tra informazione, spettacolo e cultura

La seconda giornata del Festival della TV è un’esplosione di contenuti, volti noti e temi cruciali che si intrecciano tra le piazze di Dogliani, trasformate ancora una volta in un grande laboratorio a cielo aperto sul presente e il futuro della comunicazione.

Si comincia in Piazza Umberto I alle 10.00, con un confronto di peso sul ruolo dell’informazione nella democrazia. Corrado Formigli, Francesco Cancellato e Antonio Padellaro si mettono in gioco in un dialogo condotto da Mia Ceran, offrendo al pubblico uno sguardo critico sull’ecosistema mediatico italiano. A seguire, spazio all’innovazione televisiva con Sky TG24 Revolution e il talk “Una giornata particolare”, con Aldo Cazzullo protagonista sia del confronto che del reading dedicato alla Bibbia, proposto alle 12.30.

Il pomeriggio si tinge dei colori e dei profumi dell’alta cucina con Giorgio Locatelli e poi si apre a un intenso confronto sull’identità della Rai, con Giampaolo Rossi e Luciano Fontana. Ma è l’informazione internazionale a dominare la scena alle 16.30, con un panel d’eccezione sui riflessi del trumpismo, moderato da Giorgia Cardinaletti e composto da alcuni dei direttori delle principali testate italiane.

Dal tardo pomeriggio, Piazza Umberto I diventa il palcoscenico dei volti amati della televisione: Stefano De Martino e Mara Venier raccontano la loro esperienza, in un dialogo a tu per tu con la critica televisiva.

Nel frattempo, Piazza Belvedere esplora l’eterno fascino dei classici, il futuro della moda italiana, la monarchia britannica e le sfide dell’Europa con una serie di incontri guidati da voci autorevoli come Edoardo Prati, Alessio Orsingher, Giovanna Pancheri e Pierluigi Diaco.

Chiude con intensità la riflessione sulle “Storie che fanno la differenza”, dedicata al giornalismo sociale, prima dell’incontro con Tommaso Zorzi, volto della nuova generazione di narratori.

Anche Piazza Carlo Alberto offre un programma denso e originale, tra sapori orientali rivisitati da Anna Zhang, la forza delle grandi biografie, l’energia dei podcast con Gianluca Gazzoli e le emozioni della musica raccontata da Nek e Mauro Pagani. In chiusura, la comicità incontra la vita quotidiana con Beatrice Arnera e Andrea Pisani.

Una giornata che conferma la vocazione del Festival come spazio di racconto, confronto e scoperta. Tra attualità, cultura pop e riflessione civile, il Festival della TV continua a mettere al centro ciò che ci definisce come comunità: le storie che scegliamo di ascoltare.