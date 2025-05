Musica e storia al Castello di Racconigi: un viaggio nel barocco europeo

Domenica 25 maggio 2025, alle ore 16, il Salone d’Ercole del Castello di Racconigi farà da sfondo a un evento musicale che intreccia arte, storia e natura. L’Orchestra Barocca dell’Accademia di Sant’Uberto, diretta da Alberto Conrado, porterà in scena I piaceri della campagna e della foresta, un concerto immersivo che rievoca l’atmosfera delle corti europee tra Seicento e Settecento.

Grazie alla musette barocca e ai corni da caccia, strumenti tipici dell’epoca, il pubblico sarà trasportato in un viaggio sonoro capace di evocare paesaggi aristocratici e scene di vita nelle grandi residenze nobiliari.

Un omaggio al patrimonio culturale e naturale

L’evento fa parte della rassegna musicale Cerimoniale e Divertissement 2025, ideata dall’Accademia di Sant’Uberto per valorizzare le Residenze Reali Sabaude. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione CRT e dai soci dell’Accademia, nell’ambito del Patrimonio Immateriale UNESCO, che nel 2020 ha riconosciuto l’arte musicale del corno da caccia come tradizione culturale da preservare.

Il programma musicale mira a mettere in luce il forte legame tra residenza e parco, accostando strumenti che rimandano ai paesaggi naturali e sottolineando l’incontro tra patrimonio materiale e immateriale UNESCO.

Il concerto e gli interpreti

Il pubblico potrà ascoltare brani per musette di compositori come Joseph Bodin de Boismortier, Jacques-Christophe Naudot, Esprit-Philippe Chédeville e Michel Corrette, e musiche per corno da caccia barocco di Johann Gottlieb Graun e Francesco Barsanti.

Gli esecutori saranno: Jean-Pierre van Hees (musette baroque), Giorgio Pinai (traversiere), Alessandro Conrado, Gabriele Cervia, Federica Rolli, Clara Ruberti, Francesca Zerbo (archi), Stefano Bolla (timpani), Matteo Cotti (basso continuo), Angelo Falzarano e Sergio Notarangelo (corno da caccia barocco)

Quest’ultimi stanno completando la loro formazione presso l’Accademia di Sant’Uberto, seguendo i corsi del Maestro Ermes Pecchinini alla Reggia di Venaria, grazie a un finanziamento UNESCO per la tutela della tradizione musicale. Gli strumenti barocchi originali sono messi a disposizione dall’Accademia per i giovani musicisti.

Info e prenotazioni

Il concerto è gratuito e incluso nel biglietto d’ingresso al Castello di Racconigi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 011 8195035, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere del barocco europeo, lasciandosi trasportare dalla magia di sonorità antiche e raffinate.